    Jharkhand Weather: बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर का झारखंड में दिखेगा असर, आंधी के साथ बिजली गिरने की संभावना

    By Tapas Banerjee Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:00 AM (IST)

    धनबाद में महासप्तमी का मौसम सुहावना रहा बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार महाअष्टमी पर भी बारिश की संभावना कम है लेकिन 1 अक्टूबर से मौसम बदलेगा। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती घेरा सक्रिय होने से झारखंड में भारी वर्षा आंधी और वज्रपात की संभावना है। झारखंड में कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और तापमान में गिरावट का अनुमान है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। महाषष्ठी के बाद महासप्तमी पर भी मौसम मेहरबान रहा। दिनभर धूप-छांव की स्थिति बनी रही।

    इससे मौसम सुहाना रहा पर वर्षा नहीं हुई। मंगलवार को महाअष्टमी पर भी बारिश की संभावना कम है। एक अक्टूबर से मौसम रंग बदल सकता है। दोपहर या शाम से बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। दो अक्टूबर को धनबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है।

    मौसम केंद्र रांची से जारी पूर्वानुमान में बताया गया कि बंगाल की खाड़ी में मंगलवार से ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा सक्रिय होगा।

    इसके प्रभाव से एक अक्टूबर को लो प्रेशर जन्म लेगा जिससे झारखंड प्रभावित होगा। इससे कहीं-कहीं भारी वर्षा के साथ 30 से 40 प्रति घंटे की गति से आंधी चलने व वज्रपात की भी संभावना है।

    इन जिलों में अलर्ट

    दो अक्टूबर को धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ व साहिबगंज तथा तीन अक्टूबर को गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ व साहिबगंज।

    पांच डिग्री तक लुढ़केगा पारा

    मौसम विभाग ने एक अक्टूबर से तापमान में गिरावट का अनुमान है। बारिश की गतिविधि बढ़ने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। 34 डिग्री पर पहुंचा अधिकतम तापमान पांच डिग्री लुढ़क कर 29 डिग्री तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान में भी दो डिग्री तक गिरावट का अनुमान है।

    अगले चार दिनों का संभावित तापमान

    दिन अधिकतम तापमान (°C) न्यूनतम तापमान (°C)
    मंगलवार 34 26
    बुधवार 32 25
    गुरुवार 30 24
    शुक्रवार 29 24

