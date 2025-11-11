Language
    कोलकाता पहुंची भारत और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम, ईडन में 6 साल बाद टेस्ट मैच का आयोजन; आज से अभ्यास शुरू

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    भारत और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीमें टेस्ट सीरीज के लिए कोलकाता पहुंच चुकी हैं। ईडन गार्डन्स में दोनों टीमें अभ्यास करेंगी। सौरव गांगुली स्टेडियम में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। गांगुली ने कहा कि भारत को उसकी सरजमीं पर हराना दक्षिण अफ्रीका के लिए आसान नहीं होगा। उन्होंने महिला क्रिकेट टीम की भी प्रशंसा की।

    कोलकाता पहुंची भारत और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। भारत व दक्षिण अफ्रीका की टीमें टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए कोलकाता पहुंच गई हैं। ईडन गार्डेंस स्टेडियम में मंगलवार से अभ्यास शुरू करेंगी। पहला मैच 14 नवंबर से है।

    बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) के सूत्रों ने बताया कि भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान शुभमन गिल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह व वाशिंगटन सुंदर रविवार को आस्ट्रेलिया से कोलकाता पहुंचे थे। टीम के बाकी सदस्य विभिन्न स्थानों से सोमवार को पहुंचे हैं।

    कोलकाता पहुंचे साउथ अफ्रीकी टीम के सदस्य

    वहीं दक्षिण अफ्रीकी टीम के अधिकांश सदस्य भी रविवार को कोलकाता पहुंच गए थे। कप्तान तेंबा बावुमा सोमवार सुबह टीम से जुड़े हैं। बावुमा मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाए थे। हालांकि, उन्होंने बेंगलुरु में अपनी ए टीम की ओर से अनाधिकारिक टेस्ट मैच में हिस्सा लिया।

    मध्यक्रम के बल्लेबाज जुबैर हमजा भी बेंगलुरु में मैच खेलकर बावुमा के साथ अपनी टीम से जुड़े हैं।इस बीच ईडन गार्डेस में पहले टेस्ट की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। पिछले दिनों पुन: कैब के अध्यक्ष निर्वाचित हुए भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली खुद स्टेडियम में मौजूद रहकर सारी चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं।

    6 सालों बाद ईडन में टेस्ट मैच का आयोजन

    मालूम हो कि ईडन में छह वर्षों के लंबे अंतराल के बाद टेस्ट मैच होने जा रहा है। पिछला टेस्ट मैच नवंबर, 2019 में भारत-बांग्लादेश के बीच हुआ था, जो देश में हुआ पहला डे-नाइट टेस्ट मैच था। भारत ने वह मैच पारी व 46 रनों से जीता था। गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त भी कैब की कमान सौरव गांगुली के हाथों में थी।

    भारत को उसकी सरजमीं पर हराना द. अफ्रीका के लिए आसान नहीं- सौरव

    सौरव गांगुली का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका भले टेस्ट में विश्व चैंपियन हो और पाकिस्तान में अच्छा प्रदर्शन करके आई हो लेकिन भारत को उसकी सरजमीं पर हराना उसके लिए आसान नहीं होगा। सोमवार को एआई चालित स्पो‌र्ट्स साइंस प्लेटफार्म कबुनी की लांचिंग के अवसर पर दादा ने कहा, मेरे लिए भारतीय टीम ही जीत की दावेदार है।

    भारत का स्पिन आक्रमण काफी अच्छा है। टीम में काफी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। टेस्ट सीरीज के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का चयन नहीं होने पर सौरव ने कहा, शमी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रणजी के तीन मैचों में उन्होंने बंगाल के लिए शानदार गेंदबाजी की है।

    महिला क्रिकेट टीम की प्रशंसा की

    चयनकर्ता निश्चित रूप से उनकी तरफ देख रहे होंगे। ऐसा कोई कारण नहीं है कि शमी आने वाले दिनों में टेस्ट, वनडे अथवा टी-20 मैच नहीं खेल पाएंगे। वहीं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्वकप जीतने पर सौरव ने कहा, 2019 से 2025 के दौरान भारतीय महिला टीम में तेजी से बदलाव हुआ है। महिला क्रिकेट तेजी से आगे बढ़ रहा है। विभिन्न क्रिकेट बोर्ड अपनी महिला टीमों पर काफी ध्यान दे रहे हैं।

