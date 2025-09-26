'भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में', वाणिज्य मंत्रालय ने ट्रेड डील पर दे दिया बड़ा अपडेट
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दोनों देश आपसी सहमति से जल्द ही व्यापार समझौता करने के लिए प्रयासरत हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अमेरिका का दौरा किया जहां निवेशकों के साथ बैठकें हुईं। अमेरिकी निवेशकों ने भारत की विकास में रूचि दिखाई है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सकारात्मक दिशा में है और दोनों ही देश जल्द ही आपसी रजामंदी से व्यापार समझौता करने के लिए प्रयासरत है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 22-24 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर थे।
गोयल के नेतृत्व में व्यापार समझौते से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर वार्ता के अलावा वहां निवेशकों के साथ भी बैठक की गई। अमेरिकी निवेशकों ने भारत की विकास गाथा को देखते हुए निवेश करने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की।
दोनों देशों के बीच 5 राउंड की बैठक
मंत्रालय के मुताबिक व्यापार समझौते को लेकर दोनों ही देशों के बीच सकारात्मक बैठक हुई और समझौते को अंजाम देने के लिए दोनों तरफ से सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों देशों ने इस बातचीत व प्रयास को आगे भी जारी रखने का फैसला किया ताकि जल्द से जल्द द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा कर लिया जाए। भारत और अमेरिका के बीच इस साल मार्च में द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर वार्ता शुरू हुई थी और अब तक पांच राउंड की वार्ता हो चुकी है।
समझौते से कम हो जाएगा भारत पर शुल्क का बोझ
छठे राउंड की वार्ता गत 25 अगस्त से होनी थी जिसे टाल दिया गया था। उसके बाद गत 16 सितंबर को अमेरिका के प्रमुख वार्ताकार ने नई दिल्ली का दौरा किया और फिर गोयल के नेतृत्व में भारतीय दल अमेरिका गया। अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत का शुल्क लगा रखा है। इनमें 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क है तो 25 प्रतिशत शुल्क रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने भारत पर लगा दिया है। इस समझौते से भारत पर शुल्क का यह बोझ कम हो जाएगा जिससे भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।
