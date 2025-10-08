Language
    आज भारत दौरे पर पहुंचेंगे ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर... क्यों खास है ये दौरा? पूरा शेड्यूल

    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर मुंबई में मिलकर विजन 2035 को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। स्टार्मर की दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान वे व्यापार निवेश प्रौद्योगिकी रक्षा जलवायु और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत-ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी की प्रगति का जायजा लेंगे। दोनों नेता ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भी भाग लेंगे।

    रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति का जायजा लेंगे (फोटो: @narendramodi)

    राज्य ब्यूरो, मुंबई। ट्रंप टैरिफ की पृष्ठभूमि में वैश्विक अर्थव्यवस्था की उथल-पुथल के बीच भारत-ब्रिटेन साझेदारी के एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को मुंबई में ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर से मिलकर दोनों देशों के समयबद्ध कार्यक्रम 'विजन 2035' को आगे बढ़ाने पर बातचीत करेंगे।

    स्टार्मर आठ और नौ अक्टूबर को अपनी पहली दो दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर हैं। वह गुरुवार सुबह मुंबई स्थित राजभवन में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत के बाद मीडिया को बयान देंगे। यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री 'विजन 2035' के अनुरूप भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति का जायजा लेंगे।

    नए भारत-यूके 'विजन 2035' पर हुई थी चर्चा

    यह विजन व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा क्षेत्र, जलवायु और ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के प्रमुख कार्यक्रमों और पहलों पर केंद्रित एक समयबद्ध 10-वर्षीय रोडमैप है। गौरतलब है कि 23-24 जुलाई 2025 को मोदी की लंदन यात्रा के दौरान उनकी वहां के प्रधानमंत्री स्टार्मर के साथ बैठक हुई थी।

    उस दौरान दोनों देशों ने नए भारत-यूके 'विजन 2035' पर चर्चा एवं समझौता किया था। यह महत्वाकांक्षी और भविष्य-केंद्रित समझौता तेजी से बदलते वैश्विक दौर में आपसी विकास, समृद्धि और समृद्ध, सुरक्षित और टिकाऊ विश्व को आकार देने के लिए दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने के संकल्प को रेखांकित करते हुए तैयार किया गया था।

    मुंबई दौरे में दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टार्मर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण में भी भाग लेंगे और इस अवसर पर मुख्य भाषण देंगे। दोनों नेता उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और प्रमुख स्टार्टअप्स के साथ भी बातचीत करेंगे।

    फुटबॉल मैच में भी शामिल होंगे स्टार्मर

    इस दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर मुंबई में एक हिंदी फिल्म स्टूडियो एवं एक फुटबॉल मैच में भी शामिल होंगे। कीर स्टार्मर बुधवार को सुबह 5.40 बजे मुंबई पहुंचेंगे। उनके रुकने की व्यवस्था गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने स्थित होटल ताज महल पैलेस में की गई है। दोपहर तक होटल में ही विश्राम करने के बाद स्टार्मर मुंबई के उपनगर अंधेरी में स्थित यशराज स्टूडियो में जाएंगे।

    इस स्टूडियो की स्थापना फिल्म निर्माता-निर्देशक यश चोपड़ा ने 1970 में की थी। स्टार्मर यशराज स्टूडियो में करीब एक घंटा रहेंगे। उसके बाद वह पुन: दक्षिण मुंबई की ओर प्रस्थान करेंगे, और दोपहर बाद 2.45 बजे मंत्रालय के निकट स्थित कूपरेज फुटबाल ग्राउंड में प्रीमियर लीग फुटबाल देखने पहुंचेंगे।

    यह भी पढ़ें- भारत के 'आधार' जैसा सिस्टम लाएगा ब्रिटेन, पीएम कीर स्टार्मर ने की घोषणा