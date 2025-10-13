भारत करेगा यूएनटीसीसी सम्मेलन की मेजबानी, राजनाथ सिंह होंगे शामिल
भारत यूएनटीसीसी के प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लेंगे। यह सम्मेलन भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर केंद्रित है। भारत की मेजबानी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सैनिकों का योगदान देने वाले देशों (यूएनटीसीसी) के प्रमुखों के सम्मेलन का भारत 14 से 16 अक्टूबर तक मेजबानी करेगा।
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, शांति अभियानों के लिए अवर महासचिव (यूएसजी, डीपीओ), जीन पियरे लैक्रोइक्स भाग लेंगे।
खतरों पर विचार-विमर्श के लिए सम्मेलन
यूएनटीसीसी परिचालन चुनौतियों, उभरते खतरों तथा संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को मजबूत करने में प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण की भूमिका पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण फोरम है। संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में भारत उभरते खतरों पर विचार-विमर्श करने और शांति के लिए साझा समझ बनाने के लिए उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
14 से 16 अक्टूबर तक सम्मेलन की मेजबानी करेगी भारतीय सेना
भारतीय सेना 14 से 16 अक्टूबर तक इस सम्मेलन की मेजबानी करेगी। यह सम्मेलन वसुधैव कुटुम्बकम (विश्व एक परिवार है) के सिद्धांत को प्रतिबंबित करता है।सम्मेलन के दौरान रक्षा प्रदर्शनियां भी आयोजित होंगी।
सम्मेलन में अल्जीरिया, आर्मेनिया, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, बुरुंडी, कंबोडिया, मिस्त्र, इथियोपिया, फिजी, फ्रांस, घाना, इटली, कजाकिस्तान, केन्या, किर्गिस्तान, मेडागास्कर, मलेशिया, मंगोलिया, मोरक्को, नेपाल, नाइजीरिया, पोलैंड, रवांडा, श्रीलंका, सेनेगल, तंजानिया, थाईलैंड, युगांडा, उरुग्वे और वियतनाम के प्रतिनिधि जुटेंगे।
