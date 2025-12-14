भारत ने अमेरिका को पछाड़ा, बनाया सबसे अधिक पोस्टर प्रदर्शित करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने सबसे अधिक पोस्टर प्रदर्शित करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सबसे अधिक पोस्टर प्रदर्शित करने की श्रेणी में नया विश्व रिकार्ड पुणे में बनाया गया। गिनीज व‌र्ल्ड रिकॉ‌र्ड्स ने शनिवार को इसकी पुष्टि की। गिनीज व‌र्ल्ड रिका‌र्ड्स के निर्णायक स्वप्निल डांगरीकर ने कहा, भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आयोजकों ने क्या बताया? आयोजकों ने बताया कि फर्ग्यूसन कॉलेज में आयोजित पुस्तक महोत्सव के दौरान जनजातीय शब्दों को दर्शाते हुए 1,678 पोस्टर प्रदर्शित कर यह रिकार्ड बनाया गया। इसके साथ ही फरवरी 2025 में अमेरिका में बना 1,365 पोस्टर का पिछला रिकार्ड टूट गया।

प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है कि सबसे अधिक पोस्टर प्रदर्शन का विश्व रिकार्ड पुणे में 12 दिसंबर को पुस्तक महोत्सव, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी और आरआईएसई फाउंडेशन ने बनाया। 'भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि' आयोजकों ने कहा कि यह रिकॉर्ड आदिवासी नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि है, जिनके जीवन और कार्यों पर महोत्सव में एक विशेष मंडप के माध्यम से उजागर किया जा रहा है।