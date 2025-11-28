Language
    खिलौना नहीं ये जानवर है... दुनिया का सबसे छोड़ा घोड़ा देखा क्या, वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हुआ नाम

    By Manish Negi Edited By: Manish Negi
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 02:10 PM (IST)

    जर्मनी के पुमुकेल नामक घोड़े को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया का सबसे छोटा जीवित नर घोड़ा घोषित किया है। इस घोड़े की ऊंचाई केवल 21.1 इंच है। 2020 में कैरोला वीडेमैन ने इसे गोद लिया था।

    एजेंसी, बर्लिन। जर्मनी के पुमुकेल नाम के एक घोड़े को गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स ने दुनिया का सबसे छोटा जीवित नर घोड़ा घोषित किया है। इसकी लंबाई मात्र 21.1 इंच है।

    2020 में लिया था गोद

    पुमुकेल की मालकिन कैरोला वीडेमैन ने बताया कि उन्होंने 2020 में पुमुकेल को गोद लिया था, जब वह केवल पांच महीने का था और लगभग 18 इंच ऊंचा था।

    पुमुकेल को पहली बार देखने के बाद कैसा था रिएक्शन

    पुमुकेल को पहली बार देखकर वह पूरी तरह से चौंक गई थीं। उन्होंने इतना छोटा, नन्हा घोड़ा पहले कभी नहीं देखा था। वह पिछले रिकॉर्ड धारक से लगभग डेढ़ इंच छोटा है। पुमुकेल एक प्रशिक्षित थेरेपी घोड़ा है जो नियमित रूप से नर्सिंग होम, धर्मशालाओं, स्कूलों और दिव्यांग लोगों के लिए बनी संस्था का दौरा करता है।

