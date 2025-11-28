खिलौना नहीं ये जानवर है... दुनिया का सबसे छोड़ा घोड़ा देखा क्या, वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हुआ नाम

एजेंसी, बर्लिन। जर्मनी के पुमुकेल नाम के एक घोड़े को गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स ने दुनिया का सबसे छोटा जीवित नर घोड़ा घोषित किया है। इसकी लंबाई मात्र 21.1 इंच है।

2020 में लिया था गोद

पुमुकेल की मालकिन कैरोला वीडेमैन ने बताया कि उन्होंने 2020 में पुमुकेल को गोद लिया था, जब वह केवल पांच महीने का था और लगभग 18 इंच ऊंचा था।

पुमुकेल को पहली बार देखने के बाद कैसा था रिएक्शन

पुमुकेल को पहली बार देखकर वह पूरी तरह से चौंक गई थीं। उन्होंने इतना छोटा, नन्हा घोड़ा पहले कभी नहीं देखा था। वह पिछले रिकॉर्ड धारक से लगभग डेढ़ इंच छोटा है। पुमुकेल एक प्रशिक्षित थेरेपी घोड़ा है जो नियमित रूप से नर्सिंग होम, धर्मशालाओं, स्कूलों और दिव्यांग लोगों के लिए बनी संस्था का दौरा करता है।