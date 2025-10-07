भारत में अगले साल 9 फीसदी बढ़ेगा वेतन, सर्वे में जताया गया अनुमान; इस सेक्टर के लोगों को होगा फायदा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में अगले साल वेतन वृद्धि नौ प्रतिशत तक रहने की संभावना है, जो इस साल हुई 8.9 प्रतिशत की औसत वृद्धि से थोड़ा अधिक है। एक सर्वे रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है।

रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि अनिश्चितताओं के बावजूद वेतन वृद्धि का यह रुझान मजबूत घरेलू खपत, निवेश और नीतिगत समर्थन के चलते बना रहेगा। वैश्विक पेशेवर सेवा कंपनी एआन की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2026 में औसत वेतन वृद्धि नौ प्रतिशत रहने का अनुमान है लेकिन उद्योगों के हिसाब से वृद्धि अलग-अलग होगी।