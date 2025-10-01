DA Hike: चपरासी, क्लर्क से लेकर आईएएस तक, किसकी कितनी बढ़ी सैलरी? ये रही पूरी लिस्ट

केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। अब डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इसका फायदा 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। चपरासी की जेब में 540 रुपए ज्यादा आएंगे। क्लर्क को 597 रुपए का फायदा होगा। अब सवाल यह है कि आखिर किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी? देखें लिस्ट

नई दिल्ली| केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। अब डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इसका फायदा 48 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। दशहरा से ठीक एक दिन पहले सरकार का यह कदम घर के बजट को थोड़ी राहत देगा।

बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर अक्टूबर की सैलरी में मिलेगा। अब सवाल यह है कि आखिर चपरासी, क्लर्क से लेकर आईएएस तक की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? किसकी कितनी बढ़ी सैलरी? पद शुरुआती बेसिक सैलरी (₹) पुराना डीए (₹) नया डीए (₹) सैलरी कितनी बढ़ी (₹) चपरासी 18,000 9900 10440 540 क्लर्क 19,900 10945 11542 597 अपर डिवीजन क्लर्क 25,500 14025 14790 765 सेक्शन ऑफिसर 56,100 30855 32538 1683 डायरेक्टर 123000 67650 71340 3690 जॉइन्ट सेक्रेटरी 144200 79310 83636 4326 सेक्रेटरी 225000 123750 130500 6750

पेंशनर्स को भी होगा फायदा लगभग 68 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन भी बढ़े हुए डीए के साथ आएगी। सरकार का यह कदम कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत है। दिवाली से पहले वेतन और पेंशन में आई बढ़ोतरी सीधा फायदा पहुंचाएगी। चाहे चपरासी हों या आईएएस, सबकी जेब अक्टूबर से पहले से ज्यादा भरेगी।