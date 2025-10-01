DA Hike: चपरासी, क्लर्क से लेकर आईएएस तक, किसकी कितनी बढ़ी सैलरी? ये रही पूरी लिस्ट
केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। अब डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इसका फायदा 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। चपरासी की जेब में 540 रुपए ज्यादा आएंगे। क्लर्क को 597 रुपए का फायदा होगा। अब सवाल यह है कि आखिर किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी? देखें लिस्ट
नई दिल्ली| केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। अब डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इसका फायदा 48 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। दशहरा से ठीक एक दिन पहले सरकार का यह कदम घर के बजट को थोड़ी राहत देगा।
बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर अक्टूबर की सैलरी में मिलेगा। अब सवाल यह है कि आखिर चपरासी, क्लर्क से लेकर आईएएस तक की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी?
किसकी कितनी बढ़ी सैलरी?
पेंशनर्स को भी होगा फायदा
लगभग 68 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन भी बढ़े हुए डीए के साथ आएगी। सरकार का यह कदम कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत है। दिवाली से पहले वेतन और पेंशन में आई बढ़ोतरी सीधा फायदा पहुंचाएगी। चाहे चपरासी हों या आईएएस, सबकी जेब अक्टूबर से पहले से ज्यादा भरेगी।
क्यों दिया जाता है डीए?
देश में मंहगाई बढ़ने के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जीवन स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता (DA) दिया जाता है। इसकी दरें AICPI यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय की जाती हैं, जो साल में दो बार यानी हर छह-छह महीने में बदली जाती हैं।
साल में दो बार होता है संशोधन
महंगाई भत्ता और डीआर वेतन, पेंशन के बेहद अहम हिस्से माने जाते हैं। चूंकि सरकार साल में दो बार- जनवरी और जुलाई में, इन भत्तों में संशोधन करती है, इसलिए सरकारी कर्मचारी जुलाई से ही बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। अब जाकर सरकार ने दिवाली से कुछ दिनों पहले ही इसका तोहफा दिया है।
