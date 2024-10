Video: 'हमारे रिश्ते ऐसे कि ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं', पुतिन की बात सुनते ही पीएम मोदी ने लगाए जोरदार ठहाके

वहां राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बातचीत में मोदी ने कहा था कि जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए यूक्रेन और रूस को बिना समय बर्बाद किए एक साथ बैठना चाहिए और क्षेत्र में शांति बहाली के लिए भारत सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत लगातार कहता रहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान वार्ता और कूटनीति से किया जाना चाहिए।

भारत और रूस के बीच घनिष्ठ संबंधों और प्रधानमंत्री के साथ व्यक्तिगत तालमेल को दर्शाते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय बैठक के दौरान कहा, 'हमारे बीच ऐसा रिश्ता है कि मुझे लगता है कि मेरी बात को समझने के लिए आपको किसी अनुवादक की जरूरत नहीं है।' प्रधानमंत्री मोदी भी उनकी रूसी भाषा में की गई इस बात का हिंदी अनुवाद सुनकर मुस्कुरा दिए।

पुतिन ने यह भी कहा, 'जुलाई में हमारी मुलाकात हुई थी और कई मुद्दों पर हमारी बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। हमने कई बार टेलीफोन पर भी बात की। कजान आने का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।' उन्होंने कहा कि रूस-भारत संबंधों की विशेषता 'विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' है और यह लगातार विकसित और मजबूत हो रही है। हमारे विदेश मंत्री लगातार संपर्क में हैं। व्यापार कारोबार अच्छी स्थिति में है। अंतर-सरकारी आयोग की अगली बैठक 12 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली है।

कजान में भारत ने नया वाणिज्य दूतावास खोला है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को धन्यवाद देते हुए कहा कि इसके खुलने से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के अलावा ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी मुलाकात की। पेजेश्कियान के जुलाई में ईरान का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मोदी की उनसे यह पहली मुलाकात है।

🇷🇺🇮🇳 "Our Relations are So Good, You Understand Without a Translator" - Putin Jokes with Modi

A friendship between nations not lost in translation?#BRICS2024 pic.twitter.com/bQ92M1yZHB— RT_India (@RT_India_news) October 22, 2024