'पहले खुद का रिकॉर्ड देखे पाकिस्तान', अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताने वाले पड़ोसी मुल्क को भारत की दो टूक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की उस टिप्पणी को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसमें भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई गई थी। जायसवाल ने कड़े शब्दों में कहा है कि, पाकिस्तान का इस मामले में खुद का रिकॉर्ड इतना खराब है कि वह दूसरों को नसीहत देने की स्थिति में नहीं है।

यह बयान पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी की उस टिप्पणी के जवाब में आया है जिसमें भारत में क्रिसमस के दौरान तोड़फोड़ और मुसलमानों पर हमलों सहित अल्पसंख्यकों के खिलाफ घटनाओं पर चिंता जताई थी। अंद्राबी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इन घटनाओं का संज्ञान लेने और कमजोर समुदायों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की थी।

रणधीर जायसवाल ने दिया जवाब एमईए के प्रवक्ता जायसवाल से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि, 'हम उस देश की कथित टिप्पणियों को खारिज करते हैं जिसका इस मामले में बेहद खराब रिकार्ड खुद सब कुछ बयां करता है। पाकिस्तान का विभिन्न धर्मों के अल्पसंख्यकों के साथ भयानक और व्यवस्थित उत्पीड़न एक स्थापित तथ्य है। किसी और पर उंगली उठाने से इस सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता।'