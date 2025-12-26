Language
    'हिंदुओं पर हमला...', 2 लोगों की हत्या के बाद भारत ने बांग्लादेश को दी वॉर्निंग

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:42 PM (IST)

    भारत ने बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों क ...और पढ़ें

    Hero Image

    बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर भारत ने जताई चिंता। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हालिया हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाने वाली हाल की घटनाओं की कड़ी को "चिंताजनक" बताया है और चेतावनी दी है कि ऐसी हिंसा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

    शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली ने सीमा पार हो रही घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की निंदा की और उम्मीद जताई कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उन्हें सजा दी जाएगी।

    'लगातार दुश्मनी चिंता की बात'

    जायसवाल ने कहा, "बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार दुश्मनी बहुत चिंता की बात है। हम बांग्लादेश में हाल ही में एक हिंदू युवक की हत्या की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस अपराध के दोषियों को सजा मिलेगी।"

    यह बयान बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की लिंचिंग के एक दिन बाद आया है, जिससे पिछले कुछ हफ्तों में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों से जुड़ी हिंसक घटनाओं की बढ़ती लिस्ट में एक और घटना जुड़ गई है।

    पुलिस ने क्या बताया?

    बांग्लादेश की लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह ताजा घटना बुधवार को ढाका से करीब 145 किलोमीटर पश्चिम में राजबाड़ी शहर के पांग्शा उपजिला में हुई। द डेली स्टार ने पुलिस के हवाले से बताया कि अमृत मंडल नाम के पीड़ित को उगाही के आरोपों के बाद स्थानीय लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला।

    पुलिस ने बताया कि मोंडल पर जबरन वसूली और दूसरी गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल एक क्रिमिनल गैंग का लीडर होने का शक था। घटना वाले दिन, उसने और उसके कुछ साथियों ने कथित तौर पर एक निवासी के घर से पैसे वसूलने की कोशिश की।

    स्थानीय लोगों ने उस ग्रुप का सामना किया और मोंडल को पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मोंडल को गंभीर हालत में बचाया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुबह करीब 2:00 बजे उसे मृत घोषित कर दिया। जांचकर्ताओं ने यह भी बताया कि मोंडल के खिलाफ कम से कम दो केस दर्ज थे, जिसमें एक मर्डर का केस भी शामिल था।

    राजबाड़ी में हत्या की घटना मैमनसिंह में एक और हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के कुछ ही दिनों बाद हुई, जिस घटना से बड़े पैमाने पर गुस्सा फैल गया था।

