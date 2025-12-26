H-1B वीजा में देरी: भारत ने अमेरिका के सामने उठाया मुद्दा, जल्द समाधान की जताई उम्मीद
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने अमेरिकी सरकार के सामने H-1B वीजा में देरी का मुद्दा उठाया है, जिससे भारतीय नागरिकों को परेशानी हो रही है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार अमेरिकी पक्ष के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है ताकि हमारे नागरिकों को होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके।
क्या है मामला?
अमेरिका ने H-1B और H-4 वीजा आवेदकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा को बढ़ा दिया है, जिसमें सोशल मीडिया वेटिंग भी शामिल है। इससे हजारों भारतीय नागरिकों के वीजा इंटरव्यू को कई महीनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे को अमेरिकी सरकार के समक्ष उठाया है और उम्मीद है कि जल्द ही इसका समाधान निकलेगा ।
कौन प्रभावित हो रहे हैं?
H-1B वीजा कार्यक्रम का उपयोग अमेरिकी तकनीकी कंपनियों द्वारा विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए किया जाता है। भारतीय इस वीजा के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता हैं। इस देरी से भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों को परेशानी हो रही है। भारत सरकार ट्रंप प्रशासन के साथ इस मुद्दे पर बातचीत जारी रखेगी ताकि भारतीय नागरिकों को होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके।
