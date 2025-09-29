Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिका ही नहीं इन देशों के साथ भी चल रही ट्रेड डील, क्या है 2030 तक के लिए भारत का मास्टर प्लान?

    By Digital Desk Edited By: Narender Sanwariya
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:27 PM (IST)

    वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका न्यूजीलैंड और यूरोपीय यूनियन समेत कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। कतर और बहरीन भी भारत के साथ व्यापार समझौते के इच्छुक हैं। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं जिसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाना है।

    prefferd source google
    Hero Image
    अमेरिका ही नहीं इन देशों के साथ भी चल रही ट्रेड डील

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत अमेरिका, न्यूजीलैंड, ओमान, पेरू, चिली और यूरोपीय यूनियन सहित कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर बातचीत कर रहा है। इसके साथ ही कतर और बहरीन भी भारत के साथ व्यापार समझौते के इच्छुक हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जरूरी शर्तों पर हस्ताक्षर

    ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में गोयल ने बताया कि अगस्त में भारत और रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन आर्थिक यूनियन (ईएईयू-आर्मेनिया, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिज गणराज्य और रूस) मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए जरूरी शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे।

    पीयूष गोयल ने कहा, 'अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की बातचीत चल रही है। इसी तरह की बातचीत अन्य देशों के साथ भी चल रही है।'

    बातचीत जारी रखने का निर्णय

    पिछले सप्ताह गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल व्यापार वार्ता के लिए न्यूयार्क गया था। उस बैठक के बाद, भारत और अमेरिका ने पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर शीघ्र निष्कर्ष निकालने के लिए बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया।

    द्विपक्षीय व्यापार समझौते

    इस वर्ष फरवरी में, दोनों देशों के नेताओं ने अधिकारियों को प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत करने का निर्देश दिया था। इस समझौते के पहले चरण को 2025 की शरद ऋतु (अक्टूबर-नवंबर) तक पूरा करने की योजना थी। अब तक, पांच दौर की बातचीत हो चुकी है।

    ट्रंप का टैरिफ कितना?

    इस समझौते का उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 191 अरब डालर से दोगुना से भी अधिक बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करना है। अमेरिका ने भारतीय सामानों के निर्यात पर 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क और 25 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना लगाया है। वर्तमान में, भारतीय सामानों पर कुल 50 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया जाता है।