अमेरिका ही नहीं इन देशों के साथ भी चल रही ट्रेड डील, क्या है 2030 तक के लिए भारत का मास्टर प्लान?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत अमेरिका, न्यूजीलैंड, ओमान, पेरू, चिली और यूरोपीय यूनियन सहित कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर बातचीत कर रहा है। इसके साथ ही कतर और बहरीन भी भारत के साथ व्यापार समझौते के इच्छुक हैं।

जरूरी शर्तों पर हस्ताक्षर ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में गोयल ने बताया कि अगस्त में भारत और रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन आर्थिक यूनियन (ईएईयू-आर्मेनिया, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिज गणराज्य और रूस) मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए जरूरी शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे।

पीयूष गोयल ने कहा, 'अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की बातचीत चल रही है। इसी तरह की बातचीत अन्य देशों के साथ भी चल रही है।' बातचीत जारी रखने का निर्णय पिछले सप्ताह गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल व्यापार वार्ता के लिए न्यूयार्क गया था। उस बैठक के बाद, भारत और अमेरिका ने पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर शीघ्र निष्कर्ष निकालने के लिए बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया।

द्विपक्षीय व्यापार समझौते इस वर्ष फरवरी में, दोनों देशों के नेताओं ने अधिकारियों को प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत करने का निर्देश दिया था। इस समझौते के पहले चरण को 2025 की शरद ऋतु (अक्टूबर-नवंबर) तक पूरा करने की योजना थी। अब तक, पांच दौर की बातचीत हो चुकी है।