भारत-पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया, कब से जारी है ये परंपरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के बावजूद भारत और पाकिस्तान ने नए साल के पहले दिन परमाणु प्रतिष्ठानों एवं सुविधाओं की सूची का वार्षिक आदान-प्रदान किया है। यह आदान-प्रदान राजनयिक चैनलों के माध्यम से नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ हुआ। विदेश मंत्रालय (MEA) ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, "भारत और पाकिस्तान ने आज राजनयिक माध्यम से नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान-प्रदान किया, जो परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले की निषेध संबंधी समझौते के दायरे में आती हैं।"

यह आदान-प्रदान 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षरित और 27 जनवरी 1991 से लागू समझौते के प्रावधानों के तहत हुआ। समझौते के अनुसार, दोनों देशों को हर साल 1 जनवरी को एक-दूसरे को इन सुविधाओं की जानकारी देनी अनिवार्य है। यह लगातार 35वीं बार हुआ है, पहला आदान-प्रदान 1 जनवरी 1992 को किया गया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने भी पुष्टि की कि दोनों देशों ने 1988 के समझौते के तहत सूचियां साझा कीं। समझौते का उद्देश्य और महत्व यह समझौता दोनों परमाणु-सशस्त्र पड़ोसी देशों के बीच विश्वास-निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसका मुख्य उद्देश्य संघर्ष या संकट की स्थिति में परमाणु सुविधाओं पर आकस्मिक या जानबूझकर हमले के जोखिम को कम करना है।