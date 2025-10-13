परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में भारत की छलांग, मरम्मत की लंबी प्रक्रिया के बाद फ्यूल भरने के लिए तैयार Atomic Reactor 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम एक परिवर्तनकारी चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार है क्योंकि इसका सबसे उन्नत और जटिल परमाणु रिएक्टर - प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) - परिचालन के लिए तैयार होने के करीब है। यह रिएक्टर तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है।

कई वर्षों की देरी और तकनीकी बाधाओं के बाद, पीएफबीआर आखिरकार ईंधन भरने के करीब पहुंच गया है। इस सप्ताह, भारतीय परमाणु नियामक द्वारा रिएक्टर कोर में परमाणु ईंधन भरने की औपचारिक मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह भारत के तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत का प्रतीक होगा।

'अब इस चीज का हो रहा इंतजार' एनडीटीवी से बातचीत में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजीत कुमार मोहंती ने पुष्टि की, "ईंधन स्थानांतरण शाखा में एक यांत्रिक समस्या थी और उसे हल कर लिया गया है। अब पीएफबीआर को ईंधन लोडिंग के महत्वपूर्ण चरण को शुरू करने के लिए भारत के परमाणु नियामक से औपचारिक मंजूरी का इंतजार है।"

भारत के लिए खुल जाएगा नया रास्ता पीएफबीआर एक 500 मेगावाट का तरल सोडियम-शीतित रिएक्टर है जिसे प्लूटोनियम को ईंधन के रूप में उपयोग करने और अंततः थोरियम में परिवर्तित करने के लिए डिजाइन किया गया है, एक ऐसा संसाधन जिसका भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। यूरेनियम के विपरीत, जो भारत में सीमित है, थोरियम दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता देता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत थोरियम का सफलतापूर्वक उपयोग कर लेता है, तो वह एक ऐसे ऊर्जा स्रोत को खोल सकता है जो सदियों तक चलेगा, जिसे अक्सर परमाणु ऊर्जा का 'अक्षय पात्र' कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला ने रिएक्टर की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा, "पीएफबीआर एक स्वाभाविक रूप से सुरक्षित रिएक्टर है।" फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अपनी खपत से ज्यादा ईंधन पैदा करने की क्षमता के कारण अद्वितीय हैं। "फास्ट" शब्द विखंडन प्रक्रिया में उच्च-ऊर्जा वाले फास्ट न्यूट्रॉन के उपयोग को दर्शाता है। भारत पहले से ही कलपक्कम में एक छोटा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (FBTR) संचालित कर रहा है, जो चार दशकों से भी अधिक समय से सफलतापूर्वक चल रहा है।

इसी भारत सरकार ने शुरू किया मिशन जनवरी 2025 में, भारत सरकार ने विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया, जिसका लक्ष्य 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाना है। पीएफबीआर जैसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इस दृष्टिकोण के केंद्र में हैं, जो टिकाऊ और मापनीय तरीके से कम कार्बन वाली बिजली प्रदान करते हैं।

पीएफबीआर परियोजना को 2003 में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) के गठन के साथ मंजूरी मिली थी, जिसे रिएक्टर के निर्माण और संचालन का कार्य सौंपा गया था। बीस साल पुराना डिजाइन होने के बावजूद, पीएफबीआर एक तकनीकी चमत्कार बना हुआ है।