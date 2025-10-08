Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'भारत में 1GB डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम', IMC के उद्घाटन में और क्या बोले पीएम मोदी?

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar Tiwari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:28 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 का उद्घाटन किया जो 8 से 11 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। पीएम मोदी ने भारत में सस्ती डेटा कीमतों पर प्रकाश डाला और डिजिटल बुनियादी ढांचे के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने की बात कही।

    prefferd source google
    Hero Image
    'भारत में 1GB डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम', IMC के उद्घाटन में बोले पीएम मोदी? (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 का उद्घाटन किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का यह भव्य आयोजन 8 से 11 अक्टूबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि में होगा। यह आयोजन एशिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक माना जा रहा है। कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा भारत में एक जीबी डेटा की कीमत, एक कप चाय से भी कम है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने भारत में सस्ती डेटा कीमतों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा, "आज, भारत में एक जीबी वायरलेस डेटा की कीमत एक कप चाय से भी कम है। मैं चाय का उदाहरण देने का आदी हूं। लेकिन उपयोगकर्ता डेटा खपत के मामले में, हम दुनिया के अग्रणी देशों में से एक हैं। इसका मतलब है कि भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक विशेषाधिकार या विलासिता नहीं रह गई है; यह भारतीय जीवन का एक अभिन्न अंग है। उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के मामले में भी भारत अग्रणी है।"

    डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में हमारी सफलता

    पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सरकार का स्वागत करने वाला दृष्टिकोण और व्यापार में आसानी की नीतियों ने भारत को एक निवेशक-अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे में हमारी सफलता इस बात का प्रमाण है कि सरकार डिजिटल-प्रथम मानसिकता के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है। इसलिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, "यह निवेश करने, नवाचार करने और भारत में निर्माण करने का सबसे अच्छा समय है।"

    2014 के बाद से देश में मोबाइल फोन निर्माण 28 गुना बढ़ा

    इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हम शीर्ष तकनीकी संस्थानों और स्टार्टअप्स के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने 2G से 5G तक के सफर का जिक्र करते हुए कहा 2014 के बाद से देश में मोबाइल फोन निर्माण 28 गुना बढ़ा है और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन छह गुना बढ़ गया है।

    इस बार इंडिया मोबाइल कांग्रेस 9वें संस्करण का थीम 'Innovate to Transform' रखा गया है। यह थीम भारत की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और नवाचार के जरिए सोशल डेवलपमेंट की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस भव्य आयोजन में दुनिया भर से बिजनेस एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और टेक इनोवेटर्स शामिल होंगे।

    (समाचार एजेंसी एएनाई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का आज उद्घाटन करेंगे PM मोदी, पढ़ें क्या हैं इसकी खासियत?