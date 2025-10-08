नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का आज उद्घाटन करेंगे PM मोदी, पढ़ें क्या हैं इसकी खासियत?

Navi Mumbai International Airport प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 19650 करोड़ की लागत से बना यह एयरपोर्ट मुंबई पुणे और कोंकण इलाके के व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा। सालाना 2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट पीपीपी मॉडल के तहत बना है और दुनिया के बड़े शहरों से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसकी क्षमता बढ़कर 9 करोड़ पैसेंजर्स तक हो जाएगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस एयरपोर्ट के खुलने के बाद मुंबई, पुणे और कोंकण इलाके में व्यापार और पर्यटन को बूस्ट मिलेगा।

PPP मॉडल के तहत बना एयरपोर्ट नवी मुंबई एयरपोर्ट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनर्शिप (PPP Model) के तहत बनाया गया है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड की कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और CIDCO (City and Industrial development Corporation of Maharashtra Ltd.) ने मिलकर एयरपोर्ट का निर्माण किया है।

दुनिया के बड़े शहरों से होगी कनेक्टिविटी यह एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसका रनवे 3,700 मीटर में फैला है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाद यह मुंबई का दूसरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट से लंदन, टोक्यो और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के लिए विमान उड़ान भरेंगे।