नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का आज उद्घाटन करेंगे PM मोदी, पढ़ें क्या हैं इसकी खासियत?
Navi Mumbai International Airport प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 19650 करोड़ की लागत से बना यह एयरपोर्ट मुंबई पुणे और कोंकण इलाके के व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा। सालाना 2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट पीपीपी मॉडल के तहत बना है और दुनिया के बड़े शहरों से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसकी क्षमता बढ़कर 9 करोड़ पैसेंजर्स तक हो जाएगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस एयरपोर्ट के खुलने के बाद मुंबई, पुणे और कोंकण इलाके में व्यापार और पर्यटन को बूस्ट मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को लगभग 3:30 बजे नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा, "आखिरकार इंतजार खत्म हो गया।"
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर लिखा-
यह एयरपोर्ट न सिर्फ हवाई यात्रा को बल देगा, बल्कि महाराष्ट्र के विकास में भी अहम योगदान निभाएगा। यह पूरे भारत को दुनिया से ऐतिहासिक रूप से जोड़ने का काम करेगा।
राष्ट्रीय विकास के एक नए युग का शुभारंभ, आकांक्षाओं की पूर्ति का उत्सव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके करकमलों द्वारा नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उदघाटन @narendramodi @Dev_Fadnavis #ViksitMumbai #NaviMumbaiAirport #Maharashtra #DevendraFadnavis pic.twitter.com/ps8ckaFyUL— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) October 8, 2025
सालाना 2 करोड़ पैसेंजर्स की क्षमता
नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट 19,650 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। शुरुआत में इस एयरपोर्ट से हर साल 2 करोड़ पैसेंजर्स सफर कर सकेंगे। इससे न सिर्फ लोगों के लिए ट्रैवल करना आसान हो जाएगा, बल्कि पुणे के औद्योगिक क्षेत्र को भी वैश्विक बाजार तक पहुंच मिल जाएगी।
PPP मॉडल के तहत बना एयरपोर्ट
नवी मुंबई एयरपोर्ट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनर्शिप (PPP Model) के तहत बनाया गया है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड की कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और CIDCO (City and Industrial development Corporation of Maharashtra Ltd.) ने मिलकर एयरपोर्ट का निर्माण किया है।
दुनिया के बड़े शहरों से होगी कनेक्टिविटी
यह एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसका रनवे 3,700 मीटर में फैला है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाद यह मुंबई का दूसरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट से लंदन, टोक्यो और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के लिए विमान उड़ान भरेंगे।
9 करोड़ पैसेंजर्स की होगी क्षमता
देश की बड़ी एयरलाइंस कंपनी जैसे इंडिगो, अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान इस एयरपोर्ट से ऑपरेट करेंगे। एयरपोर्ट का काम अभी भी जारी है। काम पूरा होने के बाद इस एयरपोर्ट की क्षमता हर साल 9 करोड़ पैसेंजर्स और 32 लाख टन कार्गो की हो जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।