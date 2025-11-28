2025-26 वित्त वर्ष में भी अधिक रहेगा भारत का विकास दर, एक्सपर्ट ने बताया कैसे कायम रहेगी मजबूती

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में उम्मीद से अधिक जीडीपी के प्रदर्शन और गत अक्टूबर में आर्थिक सूचकांक को देखते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने चालू वित्त वर्ष में विकास दर सात प्रतिशत से अधिक रहने का दावा किया है।

उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति और अमेरिका का 50 प्रतिशत का शुल्क अब भी जोखिम भरा है। उनका मानना है कि पिछले कुछ सालों से सड़क, एयरपोर्ट व अन्य लाजिस्टिक साधन के बढ़ने से सप्लाई पक्ष मजबूत हुआ है और डिजिटल इंफ्रा के प्रसार के साथ कुल निजी खपत में हो रही बढ़ोतरी से भारतीय विकास दर की मजबूती कायम रहेगी।

इससे पहले एचडीएफसी ने चालू वित्त वर्ष में विकास दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। जानकारों का कहना है कि गत 22 सितंबर से जीएसटी में कटौती वाली दर लागू की गई और त्योहारी सीजन में वस्तुओं की बंपर बिक्री हुई है। इसका असर तीसरी तिमाही में दिखेगा। आनंद राठी समूह के मुख्य अर्थशास्त्री सुजान हज्र ने बताया कि मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में काफी विस्तार देखा जा रहा है।

निजी खपत और निवेश में भी मजबूती दिख रही है।मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कृषि की जो तस्वीर दिखाई उसके हिसाब से आने वाली तिमाही में या चौथी तिमाही में कृषि का प्रदर्शन और बेहतर हो सकता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में वर्ष 2024 की तुलना में गेहूं, दाल, अन्य अनाज, चना, तिलहन जैसी फसल की बुवाई 7 से 14 प्रतिशत तक अधिक रही है।