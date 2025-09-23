भारतीय हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों के लिए जारी रहेगी ‘No Entry’, सरकार ने बढ़ाई रोक की समयसीमा

India Extends Airspace Ban for Pakistan भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने एयरस्पेस को 24 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला किया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह निर्णय लिया गया था। NOTAM जारी कर भारत ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तानी विमान जिनमें सैन्य विमान भी शामिल हैं भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद रखने की समयसीमा को फिर से बढ़ा दिया गया है। पड़ोसी मुल्क के सैन्य या नागरिक विमान 24 अक्टूबर तक भारत के एयरस्पेस में एंट्री नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान ने भी भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस 24 अक्टूबर तक बंद रखने की घोषणा कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद किया था, जिसके बाद में पाकिस्तान ने भी भारतीय विमानों के लिए एयरस्पेस बंद रखने का एलान कर दिया था। भारत सरकार ने जारी किया NOTAM भारत और पाकिस्तान ने अलग-अलग नोटिस टू एयरमैन (NOTAMs) जारी किया है, जिसमें एयरस्पेस बंद रखने का आदेश दिया गया है। भारत के द्वारा आज जारी किए गए इस आदेश के अनुसार, सैन्य विमान समेत कोई भी पाकिस्तानी रजिस्टर एयरक्राफ्ट या पाकिस्तानी एयरलाइंस के द्वारा खरीदा और लीज पर लिए गए किसी भी एयरक्राफ्ट को भारतीय एयरस्पेस में एंट्री नहीं मिलेगी।