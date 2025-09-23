Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों के लिए जारी रहेगी ‘No Entry’, सरकार ने बढ़ाई रोक की समयसीमा

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:19 PM (IST)

    India Extends Airspace Ban for Pakistan भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने एयरस्पेस को 24 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला किया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह निर्णय लिया गया था। NOTAM जारी कर भारत ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तानी विमान जिनमें सैन्य विमान भी शामिल हैं भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद रहेगा एयरस्पेस। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद रखने की समयसीमा को फिर से बढ़ा दिया गया है। पड़ोसी मुल्क के सैन्य या नागरिक विमान 24 अक्टूबर तक भारत के एयरस्पेस में एंट्री नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान ने भी भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस 24 अक्टूबर तक बंद रखने की घोषणा कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद किया था, जिसके बाद में पाकिस्तान ने भी भारतीय विमानों के लिए एयरस्पेस बंद रखने का एलान कर दिया था।

    भारत सरकार ने जारी किया NOTAM

    भारत और पाकिस्तान ने अलग-अलग नोटिस टू एयरमैन (NOTAMs) जारी किया है, जिसमें एयरस्पेस बंद रखने का आदेश दिया गया है। भारत के द्वारा आज जारी किए गए इस आदेश के अनुसार, सैन्य विमान समेत कोई भी पाकिस्तानी रजिस्टर एयरक्राफ्ट या पाकिस्तानी एयरलाइंस के द्वारा खरीदा और लीज पर लिए गए किसी भी एयरक्राफ्ट को भारतीय एयरस्पेस में एंट्री नहीं मिलेगी।

    NOTAM के अनुसार,

    23 अक्टूबर की रात 11:59 बजे तक पाकिस्तान के सभी विमानों के लिए भारतीय एयरस्पेस पूरी तरह से बंद रहेगा।

    30 अप्रैल से बंद है एयरस्पेस

    22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत हो गई थी। ऐसे में भारत ने पाक विमानों के लिए एयरस्पेस बंद करने की घोषणा कर दी थी। यह आदेश 30 अप्रैल से लागू हो गया था। इसके बाद से समयसीमा को कई बार बढ़ाया जा चुका है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- 'ईसाई राष्ट्र में झूठे हिंदू भगवान', हनुमान जी की मूर्ति को लेकर ट्रंप के MP का विवादित बयान