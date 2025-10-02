भारत ने यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, कहा- सबसे खराब रिकार्ड वाला देश
जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने पाकिस्तान को मानवाधिकारों पर जमकर लताड़ा। भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने पाकिस्तान के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत पर झूठे आरोप लगाकर अपनी दोहरी नीति उजागर कर रहा है। हुसैन ने पाकिस्तान को अपने यहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न से निपटने की नसीहत दी।
एएनआइ, नई दिल्ली। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 60वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान को मानवाधिकारों पर आईना दिखाया और उसकी दोहरी नीति की कड़ी आलोचना की। भारत ने यह उजागर किया कि पाकिस्तान में किस तरह अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। मानवाधिकारों पर उसका कितना खराब रिकार्ड है और वह इस मुद्दे पर उपदेश दे रहा है।
भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने कहा कि यह कितना विडंबनापूर्ण है कि एक ऐसा देश, जिसका मानवाधिकार रिकार्ड सबसे खराब है, वह दूसरों को उपदेश देने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा, 'वे भारत के खिलाफ झूठे आरोपों के साथ इस मंच का दुरुपयोग करते हैं। इससे केवल उनकी दोहरी नीति उजागर होती है।'
भारतीय राजनयिक ने दिया करारा जवाब
हुसैन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को दुष्प्रचार के बजाय अपने यहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार प्रायोजित उत्पीड़न और सुनियोजित भेदभाव से मुकाबला करना चाहिए। भारतीय राजनयिक ने जवाब देने के अधिकार के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया।
गुलाम जम्मू-कश्मीर का किया जिक्र
इससे पहले पाकिस्तान के प्रतिनिधि अब्बास सरवर ने भारत पर जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार स्थिति से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। जबकि संयुक्त कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी के प्रवक्ता नासिर अजीज खान ने यूएनएचआरसी को संबोधित करते हुए क्षेत्र में पाकिस्तान के बढ़ते दमन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की अपील की। उन्होंने गुलाम जम्मू-कश्मीर में हालिया प्रदर्शनों का जिक्र किया और बताया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर किस तरह बर्बरता की गई, जिसमें तीन लोग मारे गए और 22 घायल हुए।
