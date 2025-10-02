भारत-चीन के बीच बड़ी डील, डायरेक्ट फ्लाइट पर बनी सहमति; कब होगी शुरू?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर फिर से सहमति बन गई है। इस महीने के अंत तक सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो सकती हैं।

