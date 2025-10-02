भारत-चीन के बीच बड़ी डील, डायरेक्ट फ्लाइट पर बनी सहमति; कब होगी शुरू?

भारत-चीन के बीच बड़ी डील, डायरेक्ट फ्लाइट पर बनी सहमति; कब होगी शुरू?
भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने की संभावना है। इस महीने के अंत तक उड़ानें शुरू हो सकती हैं। इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है ताकि पाठकों को ताजा जानकारी मिलती रहे। जागरण आपको नवीनतम और ब्रेकिंग न्यूज़ तुरंत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार समाचार को लगातार अपडेट किया जा रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर फिर से सहमति बन गई है। इस महीने के अंत तक सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो सकती हैं।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।