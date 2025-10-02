Language
    भारत-चीन के बीच बड़ी डील, डायरेक्ट फ्लाइट पर बनी सहमति; कब होगी शुरू?

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 06:57 PM (IST)

    भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने की संभावना है। इस महीने के अंत तक उड़ानें शुरू हो सकती हैं। इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है ताकि पाठकों को ताजा जानकारी मिलती रहे। जागरण आपको नवीनतम और ब्रेकिंग न्यूज़ तुरंत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार समाचार को लगातार अपडेट किया जा रहा है।

    भारत-चीन के बीच बड़ी डील, डायरेक्ट फ्लाइट पर बनी सहमति (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर फिर से सहमति बन गई है। इस महीने के अंत तक सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो सकती हैं।

