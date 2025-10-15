UNHRC के लिए 7वीं बार चुना गया भारत, तीन वर्ष का कार्यकाल अगले वर्ष एक जनवरी शुरू होगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के लिए सातवीं बार चुना गया है। उसका कार्यकाल 2026 से 2028 तक होगा।

यूएनएचआरसी ने मंगलवार को हुए चुनाव के परिणामों की घोषणा करते हुए एक इंटरनेट मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत का तीन वर्ष का कार्यकाल एक जनवरी, 2026 से शुरू होगा।

UNHRC के लिए 7वीं बार चुना गया भारत

यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने एक इंटरनेट मीडिया पोस्ट में भारी समर्थन के लिए सभी प्रतिनिधिमंडलों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'भारत को आज मानवाधिकार परिषद के 2026-28 कार्यकाल के लिए सातवीं बार चुना गया है। यह मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति भारत की अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम अपने कार्यकाल के दौरान इस उद्देश्य की सेवा करने की आशा करते हैं।'