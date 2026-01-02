34000 जॉब्स-42 हजार करोड़ का निवेश: यूपी-हरियाणा समेत इन राज्यों को मिलेगा फायदा; 22 प्रस्तावों को मंजूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) के तहत सरकार ने 22 नए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे पहले इस स्कीम के तहत 24 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक नए 22 प्रस्ताव के तहत 41,863 करोड़ रुपए के निवेश किए जाएंगे जिससे 2,58,152 करोड़ मूल्य के उत्पादन होने की उम्मीद है।

इस निवेश से प्रत्यक्ष तौर पर 34,000 नए रोजगार का सृजन होगा। देश के विभिन्न राज्यों में इस प्रस्ताव के तहत मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी। इनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के घरेलू निर्माण से इन आइटम के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी।

वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी वहीं इन आइटम की वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। भारत सालाना 28 अरब डॉलर से अधिक के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का आयात करता है। इसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) भी शामिल है।मंत्रालय के मुताबिक नए 22 प्रस्ताव की मंजूरी के तहत मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग, टेलीकॉम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी हार्डवेयर से जुड़े कंपोनेंट्स भारत में बनाए जाएंगे।