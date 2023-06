नई द‍िल्‍ली, पीटीआई। भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से गुरुवार को मीड‍ियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल ट्रेन‍िंग लॉन्‍च क‍िया। रक्षा मंत्रालय की ओर से जानकारी देते हुए बताया क‍ि मिसाइल बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ टारगेट को भेदने में सक्षम है।

Successful training launch of medium-range ballistic missile, Agni-1, was carried out by Strategic Forces Command from APJ Abdul Kalam Island, Odisha: Defence Ministry