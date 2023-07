ISRO Chandrayaan Mission: चंद्रयान-1 ने अंतरिक्ष में पानी का लगाया था पता, नासा ने भी थपथपाई थी भारत की पीठ

नई दिल्ली, जागरण डेस्क। ISRO Chandrayaan-1 Mission: 22 अक्टूबर 2008... यह वह तारीख है, जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन परिषद (ISRO) ने अपना पहला चंद्रयान लॉन्च किया था। यह कारनामा भारत ने अपना अंतरिक्ष मिशन शुरू करने के 45 साल बाद किया था। चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और जापान के साथ एक विशेष क्लब में शामिल हो गया।

14 नवंबर 2008 को चंद्रयान-1 चांद की सतह पर उतरा। यह भारत के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि थी। इससे पहले अमेरिका, रूस और जापान ही ऐसा कर पाए थे। चंद्रयान-1 30 अगस्त 2009 तक चंद्रमा के चक्कर लगाता रहा। चंद्रयान में मून इम्पैक्ट प्रोब (MIP) डिवाइस, जिसका वजन 29 किलोग्राम था, लगी हुई थी। इसी डिवाइस ने चांद की सतह पर पानी की खोज की थी। इस खोज के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी भारत की पीठ थपथपाई थी।

