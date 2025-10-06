अब कतर में भी होगा UPI पेमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बनी सहमति; क्यों भारत के लिए अहम है ये देश?

Language
    भारत और कतर के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) अगले साल की तीसरी तिमाही में होने की संभावना है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कतर के वाणिज्य मंत्री के साथ हुई बातचीत के बाद इस समझौते पर आगे बढ़ने का एलान किया। दोनों देशों ने व्यापार को अगले पांच वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

    मुक्त व्यापार समझौते के लिए कदम बढ़ाने का एलान (फोटो: @PiyushGoyal)

    संजय मिश्र, जागरण, दोहा। वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अमेरिकी टैरिफ वार से मची उथल-पुथल के बीच भारत और कतर के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानि एफटीए अगले साल के तीसरी तिमाही में साकार होगा। भारत और कतर ने एफटीए पर आगे बढ़ने की दिशा में सहमति जताते हुए इससे जुड़ी समझौता वार्ताओं को गति देंगे।

    कतर की पहली यात्रा पर आए भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कतर के वाणिज्य मंत्री के साथ हुई अपनी द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए कदम बढ़ाने का एलान किया। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि कतर के साथ ही अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई अन्य देशों से मुक्त व्यापार के समझौते के लिए बातचीत चल रही है।

    अगले पांच साल में दोगुना व्यापार का प्लान

    वैसे एफटीए से इतर भी भारत और कतर ने अपने व्यापार कारोबार को अगले पांच साल में दोगुना बढ़ाने का भी एलान किया है। ओमान, चिली, पेरू, न्यूजीलैंड, आदि से भी मुक्त व्यापार के लिए बातचीत जारी होने की उन्होंने जानकारी साझा की। पश्चिम एशिया में भारत के अहम रणनीतिक और व्यापारिक साझीदार कतर के दौरे पर आए पीयूष गोयल ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत और कतर के बीच व्यापार समझौते की शर्तों की रूपरेखा जल्द तय हो जाएगी।

    जबकि एफटीए का अंतिम रूप समझौता 2026 के मध्य या तीसरी तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है। गोयल ने कहा कि कतर बेशक भारत का विश्वसनीय मित्र है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के बीच इस साल के प्रारंभ में हुई बातचीत के दौरान बनी सहमति के अनुरूप दोनों देशों ने अपने व्यापार को वर्तमान सालाना 14 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 30 अरब डॉलर करने का लक्ष्य तय किया है।

    रिटेल भुगतान के लिए कतर में लांच हुआ यूपीआई

    कतर खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) में भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और इसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भी शामिल हैं। फिलहाल कतर से भारत के कुल आयात में पेट्रोलियम और गैस उत्पादों का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा है। भारत का कतर को निर्यात कुल 1.68 अरब डॉलर रहा जबकि आयात बढ़कर 12.46 अरब डालर हो गया।

    वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को दोहा में यूपीआइ का रिटेल ट्रांजेक्शन लांच किया। दोहा एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री में हाल में लांच यूपीआई भुगतान प्रणाली को यहां दोहा के एक बड़े रिटेल लूलू माल में लांच किया गया।

    यह भी पढ़ें- कतर भी भारत के लिए करेगा शून्य आयात शुल्क? इस हफ्ते होगी FTA पर बात, इनको मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा