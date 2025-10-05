कतर भी भारत के लिए करेगा शून्य आयात शुल्क? इस हफ्ते होगी FTA पर बात, इनको मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

भारत और कतर के बीच मुक्त व्यापार समझौते (India Qatar FTA) पर बातचीत शुरू होने की संभावना है जिससे भारत को खाड़ी क्षेत्र में एक और बड़ा टैरिफ फ्री बाजार मिल (India Qatar trade relations) सकता है। समझौते से ऊर्जा निर्माण खाद्य उत्पाद जैसे क्षेत्रों में भारत को लाभ होगा।

नई दिल्ली। क्या भारत के लिए अब कतर भी ‘टैरिफ फ्री’ (India Qatar FTA) बाजार बन सकता है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन जैसे अमीर देशों के साथ 1 अक्टूबर से लागू हुए EFTA-India समझौते (TEPA) के बाद अब भारत एक और बड़े अवसर की ओर बढ़ रहा है।

