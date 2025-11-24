भारत-कनाडा के रिश्तों में नया अध्याय, यूरेनियम आपूर्ति पर होगी बात; ट्रेड को लेकर रोडमैप बनाएंगे दोनों देश
भारत और कनाडा समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते (सीपा) पर बातचीत शुरू करने वाले हैं। यूरेनियम आपूर्ति पर भी बात होगी, क्योंकि कनाडा में इसका विशाल भंडार है। दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना है। पीएम मोदी ने पीएम कार्नी को 2026 में भारत आने का न्योता दिया है। मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर भी बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत और कनाडा अगले कुछ हफ्तों के भीतर ही समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते (सीपा) पर बातचीत शुरु करने जा रहे हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच यूरेनियम आपूर्ति को लेकर भी बातचीत होगी।
इस बात की जानकारी वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दी है। कनाडा के पास यूरेनियम का विशाल भंडार है और हाल ही में भारत ने देश में परमाणु ऊर्जा के छोटे छोटे रिएक्टर लगाने की नीति की घोषणा की है। इससे दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं पैदा हो गई हैं।
दोनों तरफ की सरकारों की तरफ से साफ संकेत दिया जा रहा है कि वर्ष 2023 में कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रुडो के शासन में जो मतभेद पैदा हुए थे, उन्हें अब द्विपक्षीय रिश्तों की राह से हटा दिया गया है।एक दिन पहले जी-20 बैठक के दौरान पीएम नरेन्द्र मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बीच हुई बैठक में इस बारे में भी सहमति बनी की वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार को मौजूदा 30 अरब डॉलर से बढ़ा कर 70 अरब डॉलर करने का रोडमैप बनेगा।
कनाडा PMO ने दी जानकारी
इस बात की जानकारी दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में दी गई है। वैसे वाणिज्य व उद्योग मंत्री गोयल ने कहा है कि वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ा कर 50 अरब डॉलर किया जाएगा। कनाडा की तरफ से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक पीएम कार्नी ने वर्ष 2026 के शुरुआत में भारत दौरा करने के पीएम मोदी के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है।
दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच विमर्श के बाद यात्रा की तिथि तय की जाएगी। यही नहीं दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय दौरा भी जारी रखा जाएगा ताकि द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े समग्र मुद्दों पर आगे बढ़ा जा सके।
वाणिज्य मंत्री गोयल ने बताया है कि, “दोनों देशों के बीच जल्द ही 'सीपा' या मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। हम कनाडा से बहुत कुछ सीख सकते हैं और कनाडा को भी कई क्षेत्रों में अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। कनाडा के साथ दुलर्भ खनिजों और इनकी प्रोसे¨सग की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की भी काफी संभावनाएं हैं। परमाणु ऊर्जा में, खास तौर पर यूरेनियम आपूर्ति को लेकर सहयोग की काफी संभावनाएं हैं।''
