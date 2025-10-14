दिलीप बिल्डकान से जुड़े स्थानों पर आयकर की कार्रवाई, अमृतसर की टीम ने की जांच 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आयकर विभाग की टीम ने सोमवार को भोपाल में दिलीप बिल्डकान लिमिटेड (डीबीएल) और उससे जुड़े सहयोगियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई की। कंपनी के मालिक दिलीप सूर्यवंशी हैं।

अमृतसर से आई अलग-अलग टीमों ने दस्तावेज लिए व पूछताछ की। जब्त दस्तावेजों की जांच में घोषित आय से अधिक संपत्ति का आकलन किया जाएगा। इसी आधार पर आयकर विभाग आगे की कार्यवाही करेगा।

अमृतसर की टीम ने नहीं लगने दी भोपाल की टीम को भनक

कार्रवाई सोमवार सुबह से शुरू हुई, पर इसकी भनक भोपाल आयकर टीम को नहीं लगी। कार्रवाई के दौरान आयकर की टीमों ने सुरक्षा के लिए मप्र विशेष सशस्त्र बल की मदद ली, जबकि आमतौर पर अर्धसैनिक बलों को सुरक्षा में लगाया जाता है।