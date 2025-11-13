Language
    राइसिन जहर आतंकी साजिश मामला: ATS की बड़ी कार्रवाई, डॉ. सैयद के घर से जब्त किया केमिकल

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:19 AM (IST)

    खतरनाक जहर राइसिन का प्रयोग कर बड़ी संख्या में लोगों की जान लेने के आतंकी मंसूबों पर पानी फेरने के बाद गुजरात एटीएस की टीम ने मुख्य आरोपित डॉ. मोहियुद्दीन सैयद के हैदराबाद स्थित आवास की तलाशी ली है। एटीएस ने वहां से केमिकल और कच्चे माल को जब्त किया है। इसे फारेंसिक जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है। 

    राइसिन विषाक्तता आतंकी साजिश मामले में एटीएस ने डॉ. सैयद के घर से रसायन जब्त किया (फोटो- एक्स)

    राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। खतरनाक जहर राइसिन का प्रयोग कर बड़ी संख्या में लोगों की जान लेने के आतंकी मंसूबों पर पानी फेरने के बाद गुजरात एटीएस की टीम ने मुख्य आरोपित डॉ. मोहियुद्दीन सैयद के हैदराबाद स्थित आवास की तलाशी ली है। 

    एटीएस ने वहां से केमिकल और कच्चे माल को जब्त किया है। इसे फारेंसिक जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है। यह तलाशी उसके हैदराबाद स्थित राजेंद्र नगर इलाके में स्थित घर में ली गई।

    एटीएस की दो टीमों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी व कैराना के दो अन्य आरोपितों मोहम्मद सुहैल और आजाद शेख के घर की भी तलाशी ली। लेकिन, वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

    सुहैल और सुलेमान ने ही राजस्थान के गंगानगर से पिस्तौल लाकर डा. सैयद को गांधीनगर में उपलब्ध कराया था। वहां से लाकर पहले इन दोनों ने हथियार को छत्राल क्षेत्र में छिपाया था।

    एटीएस ने रविवार को डा. सैयद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर एक आतंकी सिंडिकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया था। ड. सैयद कथित तौर पर राइसिन जहर तैयार कर रहा था और उसका आका इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आइएसकेपी) से जुड़ा है। डॉ सैयद चीन से पढाई कर लौटा है।

    कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर वह आइएसकेपी के पाकिस्तानी हैंडलर अबु खदीजा के संपर्क में आया। हैदराबाद में उसने अपना एक होटल खोल लिया और आतंकी गतिविधियों से जुड़ गया। ये सभी 17 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर हैं।