पुणे नगर निगम चुनाव 2026, प्रतिद्वंद्वी का AB फॉर्म फाड़कर खा गया शिवसेना उम्मीदवार, केस दर्ज
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में होने वाले नगरपालिका चुनावों में पुणे में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। शिवसेना के दो उम्मीदवारों, मच्छिंद्र दवाले और उद्धव कांबले को पुणे के धंकारवाड़ी-सहकारनगर वार्ड नंबर 36ए से एबी फॉर्म दिए गए थे। उद्धव कांबले ने चुनाव आयोग में अपना नामांकन पत्र जमा करने के दौरान पता लगाया कि उनके प्रतिद्वंद्वी को भी एबी फॉर्म दिया गया है। इससे गुस्साए कांबले ने दवाले का एबी फॉर्म फाड़ दिया और उसे खा लिया।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
चुनाव आयोग की शिकायत के बाद पुलिस ने कांबले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि कांबले ने दवाले का एबी फॉर्म छीन लिया, उसे फाड़ दिया और उसे खा लिया। पुलिस ने कहा कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं।
कांबले का बयान
कांबले ने कहा कि उन्होंने दवाले का एबी फॉर्म नहीं खाया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ की थी और उन्हें बताया गया था कि कोई अन्य उम्मीदवार नहीं है। कांबले ने कहा कि वे इस मामले में चिकित्सा जांच के लिए तैयार हैं।
