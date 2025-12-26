हैदराबाद में पति ने बच्चों के सामने पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, बेटी को भी आग में धकेला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना की हैदराबाद में एक पति अपने बच्चों के सामने पत्नी को पेट्रोल डालकर आग लगाकर जिंदा जला दिया। इस दौरान जब उसकी बेटी मां को बचाने दौड़ी तो उसे भी आग की लपटों में धकेल दिया। इस दौरान पत्नी की जलने से मौत हो गई, जबकि बेटी हल्की चोटों के साथ बाल-बाल बच गई।

दरअसल, यह दिल दहला देने वाली घटना हैदराबाद के नल्लाकुंटा इलाके की है। जो क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले 24 दिसंबर की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, वेंकटेश को कथित तौर पर अपनी पत्नी त्रिवेनी पर शक था, जिसके कारण उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे।

दोनों का हुआ था लव मैरिज पुलिस के अनुसार, वेंकटेश और त्रिवेनी का लव मैरिज हुआ था। उनके दो बच्चे एक बेटी और एक बेटा है। हालांकि, वेंकटेश को अपनी पत्नी पर शक होने लगा, जिसके चलते वह उसे लगातार प्रताड़ित करता रहा था। 24 दिसंबर को वेंकटेश ने बच्चों के सामने त्रिवेनी पर हमला किया। इसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान उसकी बेटी ने मां को बचाने की कोशिश की तो उसे भी आग में धकेल दिया।

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति घर छोड़कर भाग गया। चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी दौड़कर उनके घर पहुंचे। तब तक त्रिवेनी की गंभीर रूप से जलने के कारण मृत्यु हो चुकी थी। उनकी बेटी मामूली चोटों के साथ बाल-बाल बच गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।