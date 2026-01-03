मुस्लिम महिलाओं को गलत नीयत से छूने वाले का हाथ काट दूंगा : इम्तियाज जलील
एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने हिजाब विवाद के बीच एक तीखा बयान दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के जालना में एक रैली में कहा कि मुस्लिम महिलाओं को गलत नी ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हिजाब को लेकर चल रहे विवाद के बीच एआइएमआइएम के वरिष्ठ नेता इम्तियाज जलील ने शुक्रवार को तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी मुस्लिम महिला को गलत नीयत से छूने की कोशिश करता है, तो वह उसका हाथ काट देंगे।
महाराष्ट्र के जालना शहर में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए जलील ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद के बयान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद के संदर्भ में की।
उन्होंने आरोप लगाया कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां अपराधियों और गुंडों के साथ खड़ी नजर आती हैं, लेकिन मुसलमानों के अधिकारों और सम्मान के सवाल पर चुप्पी साध लेती हैं।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
