    क्या है e-Arrival Card? जिससे विदेशियों की भारत में एंट्री हो जाएगी आसान; 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:46 PM (IST)

    भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए 1 अक्टूबर से नियमों में बदलाव होने जा रहा है। अब उन्हें डिजिटल आगमन कार्ड जमा करना होगा जिसमें पासपोर्ट नंबर राष्ट्रीयता और भारत में ठहरने की जगह जैसी जानकारी देनी होगी। इस कार्ड से एयरपोर्ट पर होने वाली लंबी प्रक्रियाओं से बचा जा सकेगा। यह सुविधा भारतीय नागरिकों और OCI कार्ड धारकों के लिए नहीं है।

    1 अक्टूबर से होंगे नियमों में बदलाव। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटक भारत का रुख करते हैं। भारत में अनगिनत टूरिस्ट डेस्टिनेशन मौजूद हैं, जिन्हें देखना कई विदेशियों का सपना होता है। हालांकि, उनके लिए भारत आना बिल्कुल आसान नहीं होता। एयरपोर्ट पर उन्हें कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। हालांकि, 1 अक्टूबर से इन नियमों में बदलाव होने जा रहा है।

    घूमने, काम, पढ़ाई या बिजनेस के लिए भारत आने वाले विदेशियों को डिजिटल आगमन कार्ड जमा करना होगा, जिसके बाद वो आसानी से भारत में एंट्री कर सकेंगे।

    कैसे बनेगा कार्ड?

    डिजिटल कार्ड (e-Arrival Card) हासिल करने के लिए विदेशी नागरिकों अपना पासपोर्ट नंबर, राष्ट्रीयता, भारत आने का कारण, भारत में ठहरने की जगह और मोबाइल नंबर दर्ज करवाना होगा। इसके अलावा कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय नागरिक या विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों (OCI) के लिए डिजिटल कार्ड अनिवार्य नहीं होगा।

    बता दें कि वर्तमान में जब कोई विदेशी भारत में आते हैं, तो उन्हें एयरपोर्ट पर बने इमीग्रेशन ऑफिस में जाकर आगमन फॉर्म भरना पड़ता है। कई बार इस प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। ऐसे में e-Arrival Card से यह प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जा सकती है।

    FTI-TTP का दायरा बढ़ेगा

    अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय ने तकनीकी की मदद से विदेशियों की भारत में एंट्री आसान बनाने की योजना बनाई है। देश के कई एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP) चलाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल OCI कार्ड होल्डर्स कर सकेंगे।

    FTI-TTP को 2024 में दिल्ली एयरपोर्ट से लॉन्च किया गया था, जिसके बाद इसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, कोच्चि और अहमदाबाद में लागू किया गया। वहीं, अब FTI-TTP को लखनऊ, तिरुवंतपुरिम, त्रिची, कोझिकोड और अमृतसर एयरपोर्ट पर भी लागू होगा।

