Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ठंड की एंट्री के साथ दिल्ली में बढ़ने लगा प्रदूषण, यूपी-बिहार समेत अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:10 AM (IST)

    IMD Weather Update: देश के अधिकांश हिस्सों से मानसून विदा हो चुका है, लेकिन मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल सहित दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में सर्दी बढ़ गई है। दिल्ली-एनसीआर में तापमान गिरने के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। यूपी, बिहार जैसे अन्य राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा, पर ठंड बढ़ेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    IMD का मौसम पर ताजा अपडेट। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के ज्यादातर हिस्सों से मानसून (IMD Weather Update) विदा ले चुका है। वहीं, उत्तर भारत में सर्दियों की भी एंट्री होने लगी है। हालांकि, दक्षिण भारत में मानसून अभी भी लौट रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने तमिलनाडु समेत कुछ राज्यों में अगले 7 दिन तक भारी बारिश का अनुमान जताया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में ठंड अचानक बढ़ गई है। वहीं, तापमान गिरने के साथ-साथ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। राजधानी ही हवा फिर से खराब होने लगी है।

    किन राज्यों में होगी बारिश?

    आज यानी 15 अक्टूबर को मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, देश के बारी हिस्सों में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हो सकती है।

    imd weather update

    पहाड़ी राज्यों में मौसम का हाल

    जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों की बर्फबारी के बाद धूप खिलने लगी है। ऐसे में कई जगहों पर हिमस्खलन होने की भी संभावना है। पहाड़ी राज्यों में कोहरा पड़ने के साथ-साथ तापमान काफी कम हो गया है, जिसके चलते कई इलाकों में अभी से ठिठुरन का एहसास होने लगा है।

    Uttarakhand Kedarnath

    फोटो- पीटीआई

    दिल्ली में खराब हुई हवा

    पहाड़ी राज्यों से आने वाली ठंडी हवाओं ने मैदानी इलाकों का तापमान भी गिरा दिया है। दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर गलाबी ठंड पड़ने लगी है। वहीं, सर्दियों के दस्तक देते ही दिल्ली वालों को प्रदूषण का डर भी सताने लगा है। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों की हवा दिन-ब-दिन खराब हो रही है। बीते दिन दिल्ली का AQI 211 दर्ज किया गया।

    uttarakhand himachal

    फोटो- पीटीआई

    अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

    यूपी, बिहार और झारखंड में भी बरसात की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, इन राज्यों में मौसम शुष्क रहने वाला है। तापमान लगातार कम होगा और सुबह-शाम की ठंड देखने को मिल सकती है। हालांकि, दिन में तेज धूप के कारण मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है।

    यह भी पढ़ें- हर्षिल-धराली के बीच बनी झील ज्यों की त्यों, दो माह बाद भी नहीं उतर पाया पानी... भागीरथी नदी का प्रवाह रुका

     