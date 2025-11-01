यूपी-बिहार में बारिश का अलर्ट, पढ़ें दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नवंबर की शुरुआत देश में झमाझम बारिश के साथ हो सकती है। मौसम विभाग ने 1-6 नवंबर तक यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, दिल्ली एनसीआर के आसपास के राज्यों में भी 4 नवंबर तक हल्की बारिश की संभावना है। इस उत्तर भारत में तापमान तेजी से लुढ़क सकता है और लोगों को ठंड का सितम उठाना पड़ सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अगले दो दिनों के लिए मध्यम से तेज बरसात का अलर्ट जारी किया है।

पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में नवंबर की शुरुआत शुष्क मौसम के साथ होगी, लेकिन 5 नवंबर से इन राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। IMD ने उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रूद्र प्रयाग और पिथौरागढ़ में भारी बारिश के साथ बर्फबारी होने का अनुमान लगाया है।

सिक्किम में बर्फबारी के बाद का नजारा। फोटो- पीटीआई दिल्ली में प्रदूषण का कहर राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में बढ़ती ठंड के साथ वायु प्रदूषण का कहर देखने को मिल सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 268 दर्ज किया गया था। वहीं, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हालांकि, दिल्ली में अभी तेज बारिश की कोई संभावना नहीं है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं, 4-5 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो जाएगा, जिससे दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ सकती है।

दिल्ली ने ओढ़ी धुंध की चादर। फोटो- पीटीआई यूपी में होगी झमाझम बारिश उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। IMD ने 5 नवंबर तक राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। खासकर कानपुर, इटावा, बाराबंकी, अयोध्या, बलिया, बहराइच, प्रयागराज और गोरखपुर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं, बुंदेलखंड के पूर्वी इलाके में बिजली गिरने के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

बिहार में भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने बिहार की राजधानी पटना समेत गया, भागलपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में अगले 24 घंटे के भीतर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं, 2 नवंबर के बाद राज्य में मौसम करवट लेगा, जिससे तापमान कम होने के साथ-साथ सर्दी का सितम बढ़ सकता है।

अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अहमदाबाद, जयपुर और मुंबई समेत कई जिलों में अगले 3-4 दिनों तक बारिश होने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ सकती है।