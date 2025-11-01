दिल्ली-NCR में छाए बादल, यूपी, पंजाब, हरियाणा में बढ़ा ठंड का अहसास, आज इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 05:45 AM (IST)

     देश के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है (फोटो- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, दिल्ली। उत्तर भारत में अब ठंड बढ़ने वाली है। देश के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, कहीं बर्फबारी, कहीं भारी बारिश और कहीं तेज तूफान का असर देखने को मिल सकता है। खासकर मोंथा चक्रवात ने दक्षिण और पूर्वी भारत में चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में अगले दो-तीन दिन तक आंशिक बादल छाए रहेंगे।

    दिल्ली यूपी में बढ़ रही ठंड

    वहीं दिल्ली एनसीआर, यूपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में ठंड ने भी दस्तक दे दी है। आने वाले कुछ दिनों में अब ठंड तेजी से बढ़ेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभागके नवीनतम अपडेट के अनुसारचक्रवाती तूफान मोंथा कमजोर पड़ गया है, लेकिन अभी भी मध्य छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में इसका असर बना हुआ है।

    यूपी के इन जिलों में होगी बारिश

    आज उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार एक नवंबर को यूपी के वाराणसी, प्रयागराज, मऊ जैसे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार में बंगाल की खाड़ी से उठे मोंथा तूफान का असर दिखने लगा है। कई जिलों में तेज हवा और भारी बारिश की चेतावनी है।

    आईएमडीने कहा कि एक और मौसम सिस्टम पूर्व मध्य अरब सागर पर बना दबावपिछले छह घंटों से लगभग तीन किमी प्रति घंटे की गति से धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण छत्तीसगढ़ पर बना गहरा अवदाब उत्तर की ओर बढ़ने के कारण पूर्वी और मध्य भारत में बारिश बढ़ने की उम्मीद है।

    गुजरात में बारिश का अलर्ट

    इस सिस्टम के कारण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी ने एक नवंबर से अगले कुछ दिनों तक पूरे गुजरात क्षेत्र में गरज के साथ तेज बारिश की अनुमान जता है। साथ ही तेज हवा चलने का अंदेशा है।

    सौराष्ट्र और कच्छ में सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से एक होने की आशंका है, जहां भारी बारिश हो सकती है। बारिश पूरे गुजरात में फैल सकती है और कम से कम 2 नवंबर तक बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है।

    पूर्वोत्तर भारत के लिए अलर्ट

    आईएमडी ने अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है, जो 1 नवंबर तक नगालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा तक फैल जाएगा। इस दौरान बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं मौजूदा स्थानीय मौसम प्रणालियों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। नवंबर की शुरुआत में गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली गिरने की भी संभावना है।