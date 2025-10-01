मानसून की विदाई के बाद भी बारिश, पढ़ें दिल्ली-यूपी और बिहार के अलावा अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

Aaj Ka Mausam मानसून की विदाई के बाद भी उत्तर भारत में मौसम बदल रहा है। दिल्ली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज़ बारिश हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 3-5 अक्टूबर तक बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मानसून के विदा लेने के बाद पहाड़ी राज्यों समेत उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर से करवट लेने लगा है। बीते दिन राजधानी दिल्ली समेत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश देखने को मिली। उत्तर प्रदेश और बिहार के भी कई जिलों में बरसात के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, दशहरे तक देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम खुशनुमा रहने की उम्मीद है।

मौसम विभाग के अनुसार, नवमी और विजयादशमी यानी 1-2 अक्टूबर के बीच कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। खासकर दिल्ली एनसीआर में 3-5 अक्टूबर तक बादल छाए रहने के साथ-साथ कुछ इलाकों में बारिश होने की भी संभावना है।

यूपी में होगी झमाझम बारिश यूपी-बिहार में पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा था। मगर, बीते दिन कई शहरों में हुई बारिश के बाद तापमान कम हो गया है। मौसम विभाग ने 1-4 अक्टूबर तक गोरखपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, कुशीनगर, जौनपुर, मिर्जापुर, भोदही समेत कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है।

वहीं, पश्चिमी यूपी में नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, रामपुर और अमरोहा समेत आसपास के जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बरसात की संभावना है। बिहार को करना होगा इंतजार पश्चिमी बिहार के कई जिलों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार में भी बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि, बिहार के ज्यादातर हिस्सों में चिलचिलाती धूप देखने को मिलेगी। IMD के अनुसार, 2-3 अक्टूबर से बिहार में मौसम करवट लेगा और 4-5 अक्टूबर को कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है।

उत्तराखंड-हिमाचल में मौसम का हाल उत्तराखंड में भी पिछले 2 दिन से झमाझम बारिश हो रही है। IMD के अनुसार, 3-6 अक्टूबर तक कई जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं, हिमाचल प्रदेश में लोगों को बरसात से राहत मिल सकती है। हिमाचल में 4-6 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं।

मानसून की विदाई के बाद क्यों हो रही है बरसात? कई लोगों के मन में सवाल है कि मानसून की विदाई के बाद भी उत्तर भारत में बादल क्यों बरस रहे हैं? दरअसल पिछले कुछ दिनों से तेज और उमस भरी गर्मी के कारण तापमान बढ़ने लगा था। ऐसे में दिल्ली से लेकर उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में निम्न दबाव का क्षेत्र (Low Pressure Area) बन गया था। इसके कारण मानसून की विदाई की प्रक्रिया रुक गई है और कई जगहों पर बारिश देखने को मिल रही है।