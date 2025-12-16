कोहरे और शीतलहर के बीच कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें दिल्ली-यूपी समेत देशभर में आज कैसा रहेगा मौसम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में ठंड का कहर बढ़ने से ज्यादातर इलाकों में गलन और ठिठुरन महसूस हो रही है। शीतलहर ने आधे से ज्यादा भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। तापमान तेजी से लुढ़क रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में 16 और 17 दिसंबर को सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में आज घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। IMD ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिणी यूपी में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

पहाड़ी राज्यों में होगी बारिश मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, जम्मू कश्मीर में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। 17 दिसंबर तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। 17-18 दिसंबर को बादल छाने की संभावना है। 20-21 दिसंबर से चिल्लई कलां की एंट्री के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। अगले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी बर्फबारी और बारिश होने की उम्मीद है।

जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड। फोटो - पीटीआई राजस्थान में हांड कंपाने वाली ठंड राजस्थान में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में हल्का कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। कई इलाकों में शीतलहर के कारण ठंड का एहसास बढ़ने की उम्मीद है।

शिमला में बादलों की आवाजाही शुरू। फोटो - पीटीआई दिल्ली में ठंड का डबल अटैक राजधानी दिल्ली में शीतलहर के साथ कोहरा भी पड़ रहा है। वायु प्रदूषण के कारण आसमान में धुंध छाई हुई है। हालांकि, बीते दिन के मुकाबले कोहरा और प्रदूषण कम देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली में 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने औक 16-17 दिसंबर को हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है।

दिल्ली के संसद परिसर में छाया घना कोहरा। फोटो - पीटीआई यूपी में कोहरे का कहर मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। इस लिस्ट में मेरठ, सहारनपुर, गौतमबुद्ध नगर, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, मुराबाद, बरेली और पीलीभीत समेत आसपास के कई जिलों का नाम शामिल है।