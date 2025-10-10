Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IIT छात्र ने AI से बनाई कई लड़कियों की अश्लील तस्वीरें, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 01:42 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ के रायपुर में आईआईआईटी के एक छात्र ने एआई की मदद से छात्राओं की अश्लील तस्वीरें बनाईं। पुलिस ने आरोपी छात्र सैय्यद रहीम अदनान अली को गिरफ्तार कर लिया है। संस्थान प्रबंधन ने आंतरिक जांच के बाद छात्र को निलंबित कर दिया था और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। इस घटना से संस्थान और छात्राओं को गहरा आघात पहुंचा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    AI की मदद से छात्राओं की अश्लील तस्वीर बनाने वाला छात्रा गिरफ्तार।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक हैरान करने वाला मामले सामने आया है। राज्य के रायपुर जिले में पुलिस ने नवा रायपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से एक 21 साल के छात्र को गिरफ्तार किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IIIT में पढ़ने वाले इस छात्र पर इस संस्थान में पढ़ने वाली दर्जनों छात्राओं के फोटो को एआई टूल की मदद से अश्लील तस्वीरों में बदलने का आरोप है। इस मामले ने लोगों को सन्न कर दिया है। जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए छात्र का नाम सैय्यद रहीम अदनान अली है और उसको बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है।

    पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

    इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नवा रायपुर) विवेक शुक्ला ने गुरुवार को बताया कि ये प्रकरण सामने आने के बाद पुलिस की एक टीम संस्थान पहुंची थी। प्रबंधन ने बताया कि संस्थान के ब्वॉज छात्रावास में रहने वाले एक लड़के ने कथित तौर पर एआई का इस्तेमाल कर दर्जनों छात्राओं की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की है और उसकी मदद से अश्लील तस्वीरें बनाई हैं। पुलिस ने आरोपी सैय्यद रहीम अदनान अली को गिरफ्तार कर लिया है।

    शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई

    मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि विद्यार्थियों से लगातार शिकायतें मिलने के बाद संस्थान प्रबंधन ने इंटरनल जांच की थी और अली को संस्थान से सस्पेंड कर दिया था। वहीं, उसका फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिया था।

    बाद में कुलपति ने इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई कि संस्थान के छात्र सैय्यद रहीम अदनान अली ने एआई टूल की मदद कुछ छात्राओं की आपत्तिजनक तस्वीर बनाई। कुलपति ने आरोप लगाया कि घटना से संबंधित छात्राओं एवं उनके परिजनों को सामाजिक-मानसिक क्षति पहुंची है और संस्थान की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा है। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढे़ं:  मध्य प्रदेश: बैतूल में RSS प्रचारक के साथ मारपीट के बाद तनाव, लोगों ने किया थाने का घेराव