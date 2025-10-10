IIT छात्र ने AI से बनाई कई लड़कियों की अश्लील तस्वीरें, पुलिस ने किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक हैरान करने वाला मामले सामने आया है। राज्य के रायपुर जिले में पुलिस ने नवा रायपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से एक 21 साल के छात्र को गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

IIIT में पढ़ने वाले इस छात्र पर इस संस्थान में पढ़ने वाली दर्जनों छात्राओं के फोटो को एआई टूल की मदद से अश्लील तस्वीरों में बदलने का आरोप है। इस मामले ने लोगों को सन्न कर दिया है। जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए छात्र का नाम सैय्यद रहीम अदनान अली है और उसको बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नवा रायपुर) विवेक शुक्ला ने गुरुवार को बताया कि ये प्रकरण सामने आने के बाद पुलिस की एक टीम संस्थान पहुंची थी। प्रबंधन ने बताया कि संस्थान के ब्वॉज छात्रावास में रहने वाले एक लड़के ने कथित तौर पर एआई का इस्तेमाल कर दर्जनों छात्राओं की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की है और उसकी मदद से अश्लील तस्वीरें बनाई हैं। पुलिस ने आरोपी सैय्यद रहीम अदनान अली को गिरफ्तार कर लिया है।

शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि विद्यार्थियों से लगातार शिकायतें मिलने के बाद संस्थान प्रबंधन ने इंटरनल जांच की थी और अली को संस्थान से सस्पेंड कर दिया था। वहीं, उसका फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिया था।