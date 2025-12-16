'कांग्रेस 'वोट चोरी' में विश्वास करती है, तो तेलंगाना में सत्ता छोड़े', संजय कुमार का हमला 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने कांग्रेस पर 'वोट चोरी' के आरोप लगाने के लिए हमला करते हुए कहा कि पार्टी को तेलंगाना और कर्नाटक में सत्ता छोड़ने का उदाहरण पेश करना चाहिए, क्योंकि इन दो दक्षिणी राज्यों में सरकारें ''एक ही चुनाव आयोग के तहत बनी हैं''।

उन्होंने कहा कि चुनावी हार को ''वोट चोरी'' कहना करोड़ों मतदाताओं का अपमान है, जिन्होंने स्वतंत्र व सचेत चुनाव किया।केंद्रीय मंत्री ने एक पोस्ट में कहा, ''यदि कांग्रेस वास्तव में मानती है कि चुनाव चुराए जाते हैं, तो उसे तेलंगाना और कर्नाटक में सत्ता छोड़ने का उदाहरण पेश करना चाहिए, जहां सरकारें एक ही चुनाव आयोग, एक ही मतदाता सूची और एक ही संविधान के तहत बनी हैं। आप लोकतंत्र का जश्न नहीं मना सकते जब आप जीतते हैं और हारने पर 'मत चोरी' का रोना रोते हैं।''