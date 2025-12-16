'कांग्रेस 'वोट चोरी' में विश्वास करती है, तो तेलंगाना में सत्ता छोड़े', संजय कुमार का हमला
केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने कांग्रेस पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे तेलंगाना और कर्नाटक में सत्ता छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने कांग्रेस पर 'वोट चोरी' के आरोप लगाने के लिए हमला करते हुए कहा कि पार्टी को तेलंगाना और कर्नाटक में सत्ता छोड़ने का उदाहरण पेश करना चाहिए, क्योंकि इन दो दक्षिणी राज्यों में सरकारें ''एक ही चुनाव आयोग के तहत बनी हैं''।
उन्होंने कहा कि चुनावी हार को ''वोट चोरी'' कहना करोड़ों मतदाताओं का अपमान है, जिन्होंने स्वतंत्र व सचेत चुनाव किया।केंद्रीय मंत्री ने एक पोस्ट में कहा, ''यदि कांग्रेस वास्तव में मानती है कि चुनाव चुराए जाते हैं, तो उसे तेलंगाना और कर्नाटक में सत्ता छोड़ने का उदाहरण पेश करना चाहिए, जहां सरकारें एक ही चुनाव आयोग, एक ही मतदाता सूची और एक ही संविधान के तहत बनी हैं। आप लोकतंत्र का जश्न नहीं मना सकते जब आप जीतते हैं और हारने पर 'मत चोरी' का रोना रोते हैं।''
'कांग्रेस फैला रही एक एक और झूठ'
उन्होंने कहा, ''पहले कांग्रेस ने झूठा दावा करके डर फैलाया कि आरक्षण हटा दिया जाएगा। अब यह एक और झूठ फैला रही है कि मतदाता सत्यापन से आधार, राशन कार्ड, भूमि या संपत्तियों का नुकसान होगा। ''यह जानबूझकर डराने वाली राजनीति है।''
