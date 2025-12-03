Language
    हिंदू देवी-देवताओं का मजाक उड़ाकर फंसे सीएम रेवंत रेड्डी, बीजेपी बोली- कांग्रेस में हिंदुओं के लिए नफरत

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:09 AM (IST)

    तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हिंदू देवताओं पर की गई टिप्पणी के कारण विवादों में हैं। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि हर वर्ग के लिए अलग-अलग भगवान ...और पढ़ें

    Hero Image

    रेवंत रेड्डी के हिन्दू देवताओं पर विवादित बोल (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपने बयानों को लेकर विवाद में फंसते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि रेवंत रेड्डी ने हिंदू धर्म देवताओं का मजाक उड़ाया है। जिस पर भाजपा और बीआरएस ने आपत्ति जताई है और रेड्डी से इसको लेकर तुरंत माफी मांगने को कहा।

    दरअसल, एक कार्यक्रम के दौरान तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, 'हिंदू कितने भगवानों में विश्वास करते हैं? क्या तीन करोड़ हैं? इतने सारे क्यों हैं? कुंवारे लोगों के लिए एक भगवान हैं - हनुमान। दो बार शादी करने वालों के लिए एक और भगवान हैं और शराब पीने वालों के लिए एक अलग भगवान हैं। मुर्गी की बलि के लिए एक अलग है, दाल और चावल के लिए भी एक है। हर एक समूह का अपना एक भगवान है।'

    हिंदू देवी-देवताओं को लेकर दिए इस टिप्पणी ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। विवादास्पद टिप्पणी की विपक्षी भाजपा और बीआरएस ने निंदा की और तत्काल माफी मांगने को कहा।

    हिंदुओं के प्रति गहरी नफरत

    विपक्ष ने तुरंत इस टिप्पणी को हिंदू आस्था और रीति-रिवाजों के मूल सिद्धांतों का मजाक बताते हुए इसका विरोध किया। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा के पूर्व प्रमुख बंदी संजय कुमार ने सोशल मीडिया पर विरोध जताते हुए कांग्रेस पार्टी पर हिंदुओं के प्रति गहरी नफरत रखने का आरोप लगाया।

    कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है...

    केंद्रीय मंत्री बंदी संजय ने कहा, 'मैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा हिंदुओं और हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने वाली टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस हमेशा से एआईएमआईएम के आगे झुकने वाली पार्टी रही है। रेवंत रेड्डी ने खुद कहा था कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। यह बयान ही उनकी मानसिकता को उजागर करता है। कांग्रेस हिंदुओं के प्रति गहरी नफरत रखती है।'

    उन्होंने आगे कहा, 'यही वजह है कि हमने जुबली हिल्स उपचुनाव के दौरान चेतावनी दी थी कि अगर कांग्रेस या बीआरएस गलती से जीत गए, तो हिंदू सम्मान के साथ घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे।'

    हिंदू देवताओं के प्रति नफरत

    मंत्री संजय ने हिंदू समुदाय से एकजुट होने का आग्रह किया और कहा कि कांग्रेस की हिंदुओं और हिंदू देवताओं के प्रति नफरत अब उजागर हो गई है। हिंदू समुदाय के लिए गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। क्या आप विभाजित रहेंगे और अपमान सहते रहेंगे, या आप एकजुट होंगे और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे?

    वहीं, भाजपा के राज्य प्रमुख जी रामचंद्र राव ने मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन और आंदोलन का आह्वान किया और बिना शर्त माफी मांगने को कहा। इसके साथ ही बीआरअस भी सीएम की निंदा कर रही है और सीएम को अपना बयान वापस लेने की मांग कर रही है।

