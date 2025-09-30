Language
    फर्जी अकाउंट, बदनामी वाले पोस्ट और वॉट्सएप ग्रुप में निर्देश... रैगिंग की आड़ में ऐसे हो रहा था 'कांड'

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:29 PM (IST)

    आईईटी में रैगिंग की जाँच शुरू हो गई है। एंटी रैगिंग कमेटी की जाँच में पता चला कि सीनियर्स ने जूनियर्स को फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए कहा ताकि आईईटी और डीएवीवी को बदनाम किया जा सके। सीनियर्स ने छात्रों को धमकाया और उनसे हॉस्टल में तोड़फोड़ करवाई।

    वॉट्सअप ग्रुप बनाकर जूनियर्स को निर्देश दिए जाते थे (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जूनियरों को कैंपस के बाहर कैफे में बुलाने और हॉस्टल में तोड़फोड को लेकर सोमवार को इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईईटी) की एंटी रैगिंग कमेटी ने जांच शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान विद्यार्थियों से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए है, जिसमें सीनियर ने आईईटी और डीएवीवी को बदनाम करने के लिए जूनियर्स छात्रों को फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने को कहा।

    यहां तक कि प्रत्येक विद्यार्थी को दो-दो इंस्ट्राग्राम, एक्स और फेसबुक अकाउंट से पोस्ट करने पर जोर दिया। सीनियर्स द्वारा वॉट्सअप ग्रुप बनाकर जूनियर्स को निर्देश दिए जाते थे। खासबात यह है कि सीनियरों के इशारों पर ही होस्टल में तोड़-फोड़ की गई। सीसीटीवी और डीवीआर भी जूनियरों ने तोड़े है।

    छात्रों को सीनियर्स ने धमकाया

    समिति ने हॉस्टल के विद्यार्थियों को बुलाया। सबसे पहले छात्रों के मोबाइल जांचे गए। उसमें एक वॉट्सअप ग्रुप मिला, जिसमें सीनियर्स की तरफ से मैसेज भेजे गए है। उसमें छात्रों को कैंपस के बाहर कैफे में आने और मोबाइल व लैपटॉप अनिवार्य रूप से लाने को कहा। विद्यार्थियों को सीनियर्स ने धमकाया और दो-दो सोशल मीडिया अकाउंट से आईईटी व डीएवीवी के खिलाफ पोस्ट करने पर जोर दिया।

    रोजाना दो से तीन पोस्ट करना थे। सीनियर्स ने एक संस्था द्वारा गरबा आयोजित किया। उसके लिए टिकट भी रखे गए, जो विद्यार्थियों को बेचने को बोला। कैफे की बैठक को पूरी तरह गोपनीय रखने को कहा। वॉट्सअप ग्रुप पर जूनियर को हॉस्टल में किस तरह रहना है। यह भी बताया जाता है।

    वॉट्सअप चैट भी देखी

    समिति ने वॉट्सअप चैट भी देखी, जिसमें सीनियर्स ने होस्टल में नुकसान करने के बारे में भी कहा था। उनके इशारों पर जूनियर ने सीसीटीवी और डीवीआर को नुकसान पहुंचा है। सख्ती से पूछताछ करने पर आदर्श मकवाना, आदित्य शर्मा, अमन पटेल और विवेक शर्मा सहित अन्य सीनियर्स के नाम सामने आए।

    समिति ने होस्टल में नुकसान करने पर जूनियर्स से वसूली करने की सिफारिश की गई है। जबकि संस्थान को बदनाम करने को लेकर विश्वविद्यालय ने भंवरकुआं थाने में लिखित आवेदन दिया जाएगा। मामले में पुलिस जांच करेंगी।

