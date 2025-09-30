फर्जी अकाउंट, बदनामी वाले पोस्ट और वॉट्सएप ग्रुप में निर्देश... रैगिंग की आड़ में ऐसे हो रहा था 'कांड'

आईईटी में रैगिंग की जाँच शुरू हो गई है। एंटी रैगिंग कमेटी की जाँच में पता चला कि सीनियर्स ने जूनियर्स को फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए कहा ताकि आईईटी और डीएवीवी को बदनाम किया जा सके। सीनियर्स ने छात्रों को धमकाया और उनसे हॉस्टल में तोड़फोड़ करवाई।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जूनियरों को कैंपस के बाहर कैफे में बुलाने और हॉस्टल में तोड़फोड को लेकर सोमवार को इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईईटी) की एंटी रैगिंग कमेटी ने जांच शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान विद्यार्थियों से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए है, जिसमें सीनियर ने आईईटी और डीएवीवी को बदनाम करने के लिए जूनियर्स छात्रों को फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने को कहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां तक कि प्रत्येक विद्यार्थी को दो-दो इंस्ट्राग्राम, एक्स और फेसबुक अकाउंट से पोस्ट करने पर जोर दिया। सीनियर्स द्वारा वॉट्सअप ग्रुप बनाकर जूनियर्स को निर्देश दिए जाते थे। खासबात यह है कि सीनियरों के इशारों पर ही होस्टल में तोड़-फोड़ की गई। सीसीटीवी और डीवीआर भी जूनियरों ने तोड़े है।

छात्रों को सीनियर्स ने धमकाया समिति ने हॉस्टल के विद्यार्थियों को बुलाया। सबसे पहले छात्रों के मोबाइल जांचे गए। उसमें एक वॉट्सअप ग्रुप मिला, जिसमें सीनियर्स की तरफ से मैसेज भेजे गए है। उसमें छात्रों को कैंपस के बाहर कैफे में आने और मोबाइल व लैपटॉप अनिवार्य रूप से लाने को कहा। विद्यार्थियों को सीनियर्स ने धमकाया और दो-दो सोशल मीडिया अकाउंट से आईईटी व डीएवीवी के खिलाफ पोस्ट करने पर जोर दिया।

रोजाना दो से तीन पोस्ट करना थे। सीनियर्स ने एक संस्था द्वारा गरबा आयोजित किया। उसके लिए टिकट भी रखे गए, जो विद्यार्थियों को बेचने को बोला। कैफे की बैठक को पूरी तरह गोपनीय रखने को कहा। वॉट्सअप ग्रुप पर जूनियर को हॉस्टल में किस तरह रहना है। यह भी बताया जाता है।