तो क्या एयरोमॉडलिंग पर भी लग जाएगी रोक? ड्रोन बिल 2025 ने बढ़ाई IAMA की टेंशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ड्रोन बिल 2025 एक बार फिर से चर्चा में है। इंडियन एयरोमॉडलर्स एसोसिएशन (IAMA) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखते हुए कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की मांग की है। इस बिल के अधिनियम बनने के बाद स्कूलों और क्लबों की एयरोमॉडलिंग पर रोक सकती है, जिसपर IAMA ने आपत्ति जताई है।

IAMA के अनुसार, इस बिल में एयरोमॉडलिंग और ड्रोन को एक ही स्तर पर आंका गया है, जबकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ड्रोन का इस्तेमाल कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और सर्विलांस के लिए होता है। हालांकि, एयरोमॉडलिंग को शिक्षा और रिक्रिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे लोगों को पायलट, एयरक्राफ्ट इंजीनियर और एविएशन के क्षेत्र में जाने की प्रेरणा मिलती है।

IAMA ने क्या कहा? ड्रोन बिल 2025 के अनुसार, भारत में एयरोमॉडलिंग पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। IAMA ने सरकार के सामने इस प्रावधान को बदलने का प्रस्ताव रखा है। IAMA का कहना है कि रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, सर्टिफिकेट और फ्लाइट की पर्मिशन जैसे प्रावधानों पर खरा उतरना एयरोमॉडलिंग के लिए मुमकिन नहीं है।