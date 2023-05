पणजी, एजेंसी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को भी संबोधित किया।

पाकिस्तान के पीटीवी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से कहा कि मुझे भरोसा है कि साल 2026 में जब पाकिस्तान एससीओ की अध्यक्षता करेगा तब एक राजनयिक व्यवस्था के तहत भारत इसमें हिस्सा लेने का फैसला करेगा।

उन्होंने कहा कि दिल की गहराइयों में हर पाकिस्तानी और सभी भारतीय शांति से रहना चाहते हैं और शांति ही हमारी नियति है। हमें इतिहास द्वारा बंधक नहीं बनाया जा सकता। हम अपना इतिहास खुद बनाएंगे।

