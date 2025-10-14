हैदराबाद: जुड़वां बच्चों की हत्या के बाद मां ने किया सुसाइड, पति से झगड़े के बाद उठाया खौफनाक कदम
तेलंगाना के हैदराबाद में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। 27 वर्षीय साईं लक्ष्मी ने अपने दो साल के जुड़वां बच्चों की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला ने पति से झगड़े के बाद यह खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हैदराबाद में साई लक्ष्मी नाम की एक महिला ने अपने दो साल के जुड़वां बच्चों को तकिये से दबाकर मारने के बाद आत्महत्या कर ली।
बेटे के बोलने के इलाज को लेकर पति से हुए विवाद के बाद महिला ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
Hyderabad, Telangana | A 27-year-old woman, Sai Laxmi, died by suicide after killing her two-year-old twins by pressing them with a pillow. The woman jumped from the 4th floor following a dispute with her husband over their son's speech treatment. Police have registered a case…— ANI (@ANI) October 14, 2025
बालानगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने कहा, महिला 27 साल की थीं। हमने मामला दर्ज कर लिया और केस में तफ्तीश कर रहे हैं। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जा चुका है।"
