हैदराबाद: जुड़वां बच्चों की हत्या के बाद मां ने किया सुसाइड, पति से झगड़े के बाद उठाया खौफनाक कदम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हैदराबाद में साई लक्ष्मी नाम की एक महिला ने अपने दो साल के जुड़वां बच्चों को तकिये से दबाकर मारने के बाद आत्महत्या कर ली।

बेटे के बोलने के इलाज को लेकर पति से हुए विवाद के बाद महिला ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।