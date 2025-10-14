'वह अपनी मौत का खुद जिम्मेदार', बीजापुर में नक्सलियों ने की बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों ने एक बीजेपी कार्यकर्ता की गला घोंटकर हत्या कर दी। जिले के उसूर ब्लॉक के मुंजाल कांकेर निवासी सत्यम पुनेम की आधी रात गला घोंटकर हत्या कर दी। माओवादियों ने शव के पास एक पर्चा भी छोड़ा है।

