81 बैचों की दवा फेल, फिर भी कंपनी से दवाओं की खरीद जारी; पढ़ें क्या कहता है नियम?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के महासमुंद की दवा कंपनी नाइन एम इंडिया लिमिटेड की 81 बैचों की दवाएं 10 महीने पहले ही विभागीय जांच में फेल हो चुकी हैं। इनमें बुखार की दवाएं जैसे पैरासिटामोल 500 एमजी, पैरासिटामोल 650 एमजी, बच्चों के लिए पैरासिटामोल सीरप और आइ ड्राप सिप्रोफ्लोक्सासिन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 10 बैचों की दवाओं की गुणवत्ता भी असंतोषजनक रही।

इसके बावजूद कंपनी से दवाओं की खरीदी जारी है। अब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दावा किया है कि कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) के नियम स्पष्ट हैं कि यदि किसी कंपनी की पांच बैचों की दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल हो जाती हैं तो उस कंपनी को तीन वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन, नाइन एम के मामले में यह नियम नजरअंदाज कर दो दर्जन से अधिक दवाओं की खरीदी की जा रही है।

विभाग ने नहीं जारी की पूरी जांच रिपोर्ट बता दें कि हाल ही में औषधि विभाग ने महासमुंद के बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री की जांच की थी, जिसमें दवा के रॉ मटेरियल की खरीद में गड़बडि़यां पाई गईं। हालांकि, विभाग ने अभी तक पूरी जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नाइन एम इंडिया से नई दवाओं की आपूर्ति जारी रखी है।