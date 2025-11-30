हैदराबाद के फेक कॉल सेंटर का ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन, 2 साल में लगाया करोड़ों का चूना; पुलिस ने किया भंडाफोड़
Hyderabad Fake Call Centre: हैदराबाद पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपये की ठगी कर रहा था। 'रिज आईटी सॉल्यूशन' नामक यह कॉल सेंटर माधापुर में चल रहा था। ठग लोगों को फर्जी ईमेल भेजकर उनके डिवाइस हैक होने का डर दिखाते थे और फिर एक ऐप इंस्टॉल करवाकर उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटल का भंडाफोड़ किया है। यह कॉल सेंटर विदेशियों और खासकर ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को निशाना बनाता था। फर्जी कॉल के जरिए पिछले 2 साल में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों से 8-10 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया गया है।
यह कॉल सेंटर "रिज आईटी सॉल्यूशन" के नाम से हैदराबाद के माधापुर क्षेत्र में चल रहा था। साइबराबाद पुलिस की स्पेशल टीम ने साइबर क्राइम पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, इस मामले में अभी और भी ज्यादा गिरफ्तारी होने की संभावना है।
कैसे होती थी ठगी?
साइबराबाद के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर ली गई है। इस मामले में कई विदेशियों के भी जुड़ होने की आशंका है। वहीं, पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि कॉल सेंटर चलाने वाले ठग पहले ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को फर्जी ईमेल या मैसेज भेजते थे। इसमें लिखा रहता था कि उनका फोन या लैपटॉप हैक हो सकता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए नीचे दिए गए कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करें।
हवाला से भारत पहुंचता था पैसा
फोन पर बात करते हुए ठग उन्हें अपने फोन या लैपटॉप में एक ऐप इंस्टाल करवाते थे, जिससे उनके डिवाइस का सारा कंट्रोल ठगों को मिल जाता था। ऐसे में ठग ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए सारा पैसा निकाल लेते थे। अकाउंट से निकाला गया यह पैसा सीधे भारत नहीं आता था। इसे पहले ऑस्ट्रेलिया में स्थित भारतीयों के खाते में डाला जाता था और फिर हवाला के जरिए यह पैसा भारत पहुंचता था।
9 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने छापेमारी के दौरान 45 ऑस्ट्रेलियाई खाते भी सीज कर दिए हैं। पिछले 2 साल में ठगों ने 100 के लगभग खातों का ठगी के लिए इस्तेमाल किया है। यह पूरा रैकेट प्रवीण और प्रकाश नामक दो भाई चला रहे थे। दोनों पिछले साल फर्जी कॉल सेंटर स्थापित करते हुए 7 लोगों को कोलकाता से नौकरी पर रखा था। उन्हें पूरी ट्रेनिंग देने के बाद इस ठगी को अंजाम दिया जाने लगा था।
