हैदराबाद के फेक कॉल सेंटर का ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन, 2 साल में लगाया करोड़ों का चूना; पुलिस ने किया भंडाफोड़

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटल का भंडाफोड़ किया है। यह कॉल सेंटर विदेशियों और खासकर ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को निशाना बनाता था। फर्जी कॉल के जरिए पिछले 2 साल में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों से 8-10 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया गया है।

यह कॉल सेंटर "रिज आईटी सॉल्यूशन" के नाम से हैदराबाद के माधापुर क्षेत्र में चल रहा था। साइबराबाद पुलिस की स्पेशल टीम ने साइबर क्राइम पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, इस मामले में अभी और भी ज्यादा गिरफ्तारी होने की संभावना है।

कैसे होती थी ठगी? साइबराबाद के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर ली गई है। इस मामले में कई विदेशियों के भी जुड़ होने की आशंका है। वहीं, पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि कॉल सेंटर चलाने वाले ठग पहले ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को फर्जी ईमेल या मैसेज भेजते थे। इसमें लिखा रहता था कि उनका फोन या लैपटॉप हैक हो सकता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए नीचे दिए गए कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करें।

हवाला से भारत पहुंचता था पैसा फोन पर बात करते हुए ठग उन्हें अपने फोन या लैपटॉप में एक ऐप इंस्टाल करवाते थे, जिससे उनके डिवाइस का सारा कंट्रोल ठगों को मिल जाता था। ऐसे में ठग ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए सारा पैसा निकाल लेते थे। अकाउंट से निकाला गया यह पैसा सीधे भारत नहीं आता था। इसे पहले ऑस्ट्रेलिया में स्थित भारतीयों के खाते में डाला जाता था और फिर हवाला के जरिए यह पैसा भारत पहुंचता था।